video suggerito

Casoria, 15enne accoltellato in una rissa vicino al centro commerciale: è in pericolo di vita Il ragazzino è stato portato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni sono molto gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata questa notte nel comune di Casoria a Napoli. Un ragazzo di quindici anni è stato accoltellato in via San Salvatore vicino a un centro commerciale in seguito a quella che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una rissa tra giovani. Il minore, ferito all'altezza del fegato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del mare di Napoli. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, tanto che il ragazzo rischia la vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e i militari della tenenza di Arzano. Le indagini sono attualmente in corso, sia per verificare il movente di quanto accaduto, ma soprattutto per risalire agli autori della brutale aggressione, quasi costata la vita a un 15enne. Gli investigatori stanno ascoltando diversi testimoni che potrebbero avere informazioni utili sull'accaduto, e stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per capire cosa è successo e identificare i partecipanti alla rissa.

Cosa sia successo e perché sia scoppiata una lite tra i giovani, non è chiaro. Come non è chiaro se il 15enne si trovasse da solo, oppure insieme ad altre persone, poi magari fuggite per non essere coinvolte nella vicenda. Ciò che è certo è che dopo una lite è nata una colluttazione, nella quale il 15enne ha avuto la peggio, rimanendo a terra dopo essere stato raggiunto da una coltellata. I militari sarebbero già sulle tracce dei partecipanti alla rissa, che potrebbero essere fermati a breve. Chi ha sferrato materialmente la coltellata, rischia di essere accusato di tentato omicidio.