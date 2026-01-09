Ikea di Afragola, grosso incendio vicino al centro commerciale: enorme colonna di fumo nero

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina vicino ai centri commerciali Ikea e Leroy Merlin di Afragola, in provincia di Napoli. Un grande rogo, visibile anche dall'autostrada. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con diverse squadre e le forze dell'ordine. Ad andare a fuoco, secondo le prime ricostruzioni, una autocarrozzeria. Ma non ci sarebbero feriti. Una enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile da diversi chilometri di distanza, come dimostrano le immagini anche dall'autostrada A1 Napoli-Roma. Non sono stati segnalati feriti, al momento.