Identificato il cadavere trovato in mare con una corda al collo: è un 47enne, era scomparso da 2 giorni L’uomo è già noto alle forze dell’ordine. Sul cadavere gli inquirenti avrebbero trovato segni compatibili con una colluttazione: si fa sempre più largo l’ipotesi dell’omicidio.

A cura di Valerio Papadia

È di un uomo di 47 anni il cadavere trovato due giorni fa, domenica 26 febbraio, a Torre Annunziata. nella provincia di Napoli: il corpo, che aveva una corda intorno al collo, che a sua volta era poi stata legata a un peso, era stato notato da alcuni pescatori nei pressi della spiaggia delle "Sette Scogliere". La vittima – S.D.A. le sue iniziali – come detto è un uomo di 47 anni: originario di Gragnano, è già noto alle forze dell'ordine. Decisiva per la sua identificazione è stata la denuncia di scomparsa presentata dai familiari: prima che il suo cadavere fosse ritrovato, infatti, il 47enne non dava sue notizie da due giorni. La Procura di Torre Annunziata ha comunque disposto l'esame del Dna per avere una identificazione certa.

Sul cadavere sono stati trovati segni di colluttazione

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che al momento non escludono alcuna ipotesi, neanche quella del suicidio. Gli investigatori – che tengono il più stretto riserbo sull'accaduto – non possono ignorare anche la pista dell'omicidio, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi: da un primo esame del cadavere, infatti, sarebbero stati trovati segni sulla testa e sulle braccia compatibili con una colluttazione. Inoltre, il corpo è stato trovato a torso nudo, soltanto con pantaloni e calzini indosso e, come detto, la corda intorno al collo è stata a sua volta legata a un peso, come se si volesse far affondare il cadavere.

Ad ogni modo, sarà l'autopsia a fare piena luce sulla morte del 47enne, che come detto in precedenza era noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e truffe.