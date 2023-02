Cadavere trovato in mare a Torre Annunziata: corda al collo, legato a un peso Un corpo senza vita è stato trovato in mare a Torre Annunziata (Napoli); al collo aveva una corda legata a un peso. Indagini dei carabinieri in corso.

A cura di Nico Falco

I rilievi sulla spiaggia di Torre Annunziata dove è stato rinvenuto il corpo

Età apparente tra i 30 e i 40 anni, probabilmente originario dell'Est Europa, morto verosimilmente da pochi giorni. E, soprattutto, al collo aveva una corda legata a un peso. Si parte da questi elementi per fare luce sul cadavere rinvenuto nel mare di Torre Annunziata nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che al momento non escludono nessuna pista: l'ipotesi del suicidio non viene scartata, ma si indaga anche per omicidio.

Il corpo è stato notato ieri pomeriggio da un passante nei pressi della spiaggia "Sette Scogliere", in località Rovignano, nel comune del Napoletano. A fare la scoperta un passante: è probabile che le mareggiate degli ultimi giorni abbiano spinto il cadavere verso la riva, quindi in un tratto dove è diventato visibile perché l'acqua è più bassa. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che anche oggi si sono occupati dei sopralluoghi per le indagini; addosso al cadavere non c'era documenti e la decomposizione ha rallentato le procedure per l'identificazione. Il corpo non sarebbe però "saponificato", il che farebbe ritenere che la permanenza in acqua sia stata relativamente breve.

Quando è stato recuperato, il cadavere aveva ancora al collo la corda a cui, all'altra estremità, era fissato un peso, per tenere il corpo sott'acqua; da una prima ispezione non sarebbero emersi segni di violenza evidente. La dinamica della morte è ancora al vaglio degli investigatori. In queste ore i carabinieri stanno setacciando anche le denunce di persone scomparse delle ultime settimane, alla ricerca di eventuali corrispondenze.