I treni sulla tratta Foggia-Caserta ancora fermi dopo la frana ad Ariano Irpino: quando riprenderà il servizio La circolazione sull'intera tratta è sospesa dallo scorso 12 marzo, dopo la frana verificatasi ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino: il servizio sarà ripristinato lunedì 8 aprile 2024.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Proseguono i lavori dei tecnici di Trenitalia sulla linea ferroviaria Foggia-Caserta: la circolazione dei treni è sospesa da quasi un mese, dallo scorso 12 marzo, quando una frana verificatasi ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, ha costretto l'azienda a sospendere la circolazione dei treni. Proprio nelle scorse ore, però, Trenitalia ha comunicato la data prevista per la riattivazione del servizio: la circolazione, stando a quanto si legge negli aggiornamenti dell'azienda di trasporti, è prevista per lunedì 8 aprile 2024.

Pertanto, fino a quella data, la circolazione ferroviaria tra le due città della Campania e della Puglia, resta sospesa. Come si legge ancora nell'ultimo aggiornamento pubblicato da Trenitalia: "I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio".

C'è una data, dunque, sul ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Caserta. Fortunatamente, la frana dello scorso 12 marzo non ha provocato altri danni o fatto registrare feriti. Ancora sconosciute le cause dello smottamento, che si è verificato tra l'Irpinia e il Sannio: probabilmente, la frana è stata provocata dalle abbondanti precipitazioni che hanno colpito la zona in quei giorni.