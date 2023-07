Trasporto pubblico a Napoli

I tram di Napoli fermi per 4 ore sui binari: manca la corrente elettrica Fermi 6 tram delle linee 4 e 2 Br dalle ore 11,20 alle ore 15,00. Sansone (Usb): “Guasto ad una sottostazione elettrica”

A cura di Pierluigi Frattasi

I tram a Napoli fermi sui binari per 4 ore per mancanza di energia elettrica. I disagi si sono registrati su due linee del tram la 4 e la 2BR. Sei convogli sono rimasti fermi dalle 11,20 circa, fino alle ore 15,00, quando il servizio di circolazione è ripreso poi su tutta la tratta. A causare il disservizio, secondo le prime informazioni, sembra sia stato un guasto tecnico ad una sottostazione elettrica, che avrebbe causato poi la disalimentazione della rete delle due linee dei tram.

Fermi 6 tram delle linee 4 e 2 BR

A segnalare l'accaduto è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb, che afferma: "Dalle 11,20 di stamattina le linee tranviarie ANM 4 e 2 BR, a causa della mancanza di energia elettrica per guasto ad una sottostazione, sono rimaste bloccate fino alle 15.00 circa, orario in cui sono stati ripristinati 6 tram fermi in vari punti del Corso San Giovanni. Sono 6 i tram delle linee interessate 4 e 2 BR rimasti fermi".

Venerdì 7 luglio sciopero di 24 ore

Ma i disagi per i viaggiatori non finiscono qui. Già è stato annunciato uno sciopero di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale a Napoli per la giornata di venerdì 7 luglio 2023. L'Anm spiega in una nota sulla sua pagina sociale che:

SCIOPERO 24H: venerdì 7 Luglio potrebbero verificarsi disservizi sulla rete di trasporto #ANM per uno #sciopero indetto dall'Organizzazione Sindacale Confail Faisa. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita garantendo i servizi minimi.

Per tutte le informazioni relative allo sciopero e alle fasce garantite per i trasporti si può fare riferimento ai canali di comunicazione dell'Anm.