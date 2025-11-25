napoli
I tassisti napoletani vogliono eliminare le tariffe fisse (più convenienti) durante le feste di Natale

I tassisti di Napoli chiedono lo stop alla tariffe predeterminate durante le festività: se ne parlerà il prossimo 10 dicembre alla Commissione Consultiva.
A cura di Giuseppe Cozzolino
"No alle tariffe predeterminate durante le festività": questa la richiesta presentata dai tassisti di Napoli alle proprie organizzazioni sindacali, sollecitando anche la riattivazione delle ZTL in città ed un piano traffico ad hoc per la loro categoria. Proposta che verrà portata davanti alla Commissione Consultiva il prossimo 10 dicembre (inizialmente sarebbe dovuta discutersi domani, martedì 25 novembre, ndr). La richiesta dei tassisti riguarda la fascia tra le feste natalizie e l'Epifania, quando cioè il traffico cittadino aumenterà e, contemporaneamente, anche la richiesta per i servizi dei tassisti, soprattutto da parte di residenti in partenza o in rientro dalle ferie, e da parte dei turisti che prenderanno come di consueto d'assalto Napoli e le isole per trascorrere le festività. Da qui la richiesta di "congelare" le tariffe fisse, in favore di quelle calcolate dal semplice tassametro.

"I tassisti si sono riuniti per rappresentare queste criticità, e alcune sigle sindacali (Fast/ConfSal e SItan/Atn Unimpresa) hanno prontamente risposto, impegnandosi a portare la proposta all'attenzione della Commissione Consultiva", spiegano in una nota, "sebbene la riunione sia stata successivamente rinviata al 10 dicembre 2025, le organizzazioni sindacali hanno confermato che il documento sarà comunque presentato nella data stabilita, considerato che la sospensione delle tariffe predeterminate non richiede un iter burocratico complesso ma soltanto un provvedimento dell'assessorato competente, firmato dal rappresentante della Giunta", conclude la nota inviata dai tassisti partenopei.

Attualità
Viabilità
napoli
