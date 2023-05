I semafori diventano azzurri per celebrare lo scudetto del Napoli A Napoli un semaforo è stato decorato con una copertura speciale per festeggiare la vittoria del Tricolore: sono azzurri col simbolo dello scudetto.

A cura di Nico Falco

Dopo strade e palazzi, anche i semafori si sono colorati per festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli: è il caso del dispositivo installato davanti al teatro San Carlo, tra via Verdi e via Vittorio Emanuele III, che è stato dotato di una copertura personalizzata che richiama l'azzurro, il colore sociale della squadra di calcio, e riporta il simbolo dello scudetto col numero 3, a indicare il traguardo raggiunto per la terza volta dopo quelli del 1987 e del 1990.

La copertura è stata donata dall'impresa "La Semaforica", che gestisce il servizio per conto del Comune di Napoli. Nonostante la vittoria matematica dello scudetto sia arrivata soltanto pochi giorni fa, al termine della partita contro l'Udinese, i numerosi punti di vantaggio della capolista hanno portato i napoletani a mettere da parte la tradizionale scaramanzia e a festeggiare da diverse settimane: già a marzo numerosi edifici e arredi stradali erano stati colorati di azzurro e festoni e bandiere addobbano ormai ogni strada.

Le immagini della città colorata per la festa hanno rapidamente invaso anche i social: oltre ai cartonati dei calciatori, comparsi ai Quartieri Spagnoli e al Rione Traiano, tra le foto simbolo ci sono quella dello scudetto dipinto sulle scalinate, come a vico Paradiso a Materdei, e quelle, sempre ai Quartieri Spagnoli, del gigantesco "Vesuvio" bianco e azzurro col tricolore e coi fumogeni a simularne l'eruzione.

Coincidenza ha voluto che proprio in queste settimane Google abbia aggiornato il database di fotografie di Maps: anche gli anni a venire la cronologia della piattaforma manterrà il ricordo di una Napoli tinta d'azzurro per festeggiare.