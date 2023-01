I saldi invernali 2023 in Campania cominciano oggi. A Napoli code con i negozi ancora chiusi Sono partiti oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi invernali 2023 in Campania. A Napoli si sono registrate code all’esterno dei negozi già prima dell’orario di apertura.

A cura di Valerio Papadia

Anche se, a causa del caro-vita, rispetto allo scorso anno è stato stimato un calo degli acquisti, in Campania sono partiti oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi invernali 2023. E, nonostante questa paventata diminuzione del volume di affari e la concorrenza dei competitor che operano online, a Napoli questa mattina si sono registrare file all'esterno dei negozi ben prima dell'orario di apertura. In via Toledo, ad esempio, all'esterno del punto vendita della catena di abbigliamento Zara che sorge nella via nel cuore della città, nonostante i cancelli dell'esercizio commerciale fossero ancora chiusi, c'era giù una nutrita coda di persone pronte a cercare un'occasione da prendere al volo.

Confesercenti Campania: "Prevediamo calo del 20%"

Secondo una stima di Confesercenti Campania, si prevede, come detto, un calo delle spese per questo 2023: una diminuzione di circa il 20% rispetto al 2022. "Purtroppo la diminuzione è riconducibile all'inflazione all'incremento dei costi e all'impossibilità per molte famiglie di far fronte a spese extra. In ogni caso è un introito importante per le nostre attività e per questo, ancora di più, bisogna dare forza ai commercianti sotto casa che pagano regolarmente le tasse nel nostro Paese e nei nostri comuni contribuendo allo sviluppo degli stessi" ha dichiarato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.