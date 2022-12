I poliziotti seguono il Gps e trovano deposito di auto rubate a Castellammare Scoperto a Castellammare di Stabia (Napoli) un deposito con automobili rubate e pezzi di veicoli smontati; denunciato il titolare 64enne.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un deposito di automobili rubate, dove i veicoli venivano presumibilmente anche smontati per ricavarne pezzi di ricambio da rivendere, è stato scoperto nella serata di ieri, 23 dicembre, dai poliziotti a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Identificato il titolare, un 64enne con precedenti di polizia, che è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio; i veicoli sono stati restituiti ai proprietari.

Gli agenti del commissariato locale sono arrivati all'area, composta da tre capannoni industriali, in seguito alla segnalazione di un dipendente di una ditta di localizzazione veicoli: l'automobile di un loro cliente era stata rubata in mattinata e il rilevatore gps stava indicando gli spostamenti e la localizzazione. Il segnale proveniva dai capannoni della II Traversa Pozzillo. I poliziotti hanno quindi controllato all'interno degli edifici, trovando l'automobile segnalata.

Nei capannoni c'erano inoltre numerose parti di carrozzeria e pezzi di motori di altri veicoli e un'altra automobile che, sottoposta ai controlli del caso, è risultata essere stata rubata il giorno precedente a Castellammare di Stabia. Al momento dell'arrivo della Polizia era presente il titolare, un 64enne del posto, che non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla presenza dei veicoli e dei pezzi; l'uomo è stato identificato e denunciato. I magazzini sono stati sequestrati, e con quelli i pezzi di automobile su cui sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza, mentre le due automobili rinvenute sono state restituite ai legittimi proprietari dopo le formalità del caso.