Trasporto pubblico a Napoli

I nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli sono arancioni: ecco le immagini

Pronto il primo treno nuovo Inneo Caf della metro Piscinola-Aversa di Napoli: è arancione. De Luca consegna anche 42 bus elettrici nuovi.
A cura di Pierluigi Frattasi
Trasporto pubblico a Napoli

Pronti i nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli, l'ex Metro Campania Nord-Est. Tra le caratteristiche il colore arancione, richiamato nella livrea e nelle sedute, oltre a tutti i comfort delle nuove tecnologie: aria condizionata inclusa. Domani, mercoledì 24 settembre, sarà presentato al pubblico il primo nuovo convoglio Inneo, dei 10 acquistati dalla Regione Campania, costruiti dalla società spagnola Caf. Una delle particolarità è che questo modello potrà interscambiarsi, in caso di necessità, con la Linea 1 della metropolitana di Napoli – anche in questo caso i nuovi treni sono targati Caf.

I nuovi treni hanno già ottenuto il nulla osta tecnico dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eseguito l'avvio delle prove di immissione in servizio. Al taglio del nastro ci saranno il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, che gestisce la linea, e il Governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca.

Consegnati 42 nuovi bus elettrici

Oggi, invece, sono stati consegnati 42 bus elettrici nuovi nella sede Air Campania, di via Appia Antica, località Ponteselice, nel Casertano. Sono parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. "Si tratta di uno sforzo gigantesco – spiega De Luca – che abbiamo fatto, a cui si aggiungono un centinaio di treni nuovi. Siamo soddisfatti per la Campania, e ci auguriamo che questi programmi vadano avanti anche per i periodi futuri".

Dei 42 bus, 20 andranno all'Air Campania – l'azienda che gestisce linee di trasporto pubblico locale in particolare nelle province di Caserta, Avellino e Benevento, e in alcune tratte delle province di Napoli e Salerno – 17 ad Eav, 3 all'azienda di trasporti Trotta e due all'Atc.

