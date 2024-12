video suggerito

I mercatini di Natale 2024 più belli a Napoli: il programma con le date e dove si svolgono In occasione del Natale 2024, Napoli si popola di mercatini di Natale e villaggi natalizi per grandi e piccini, come la fiera dei presepi di San Gregorio Armeno e i mercatini del Museo di Pietrarsa. Gli stand saranno visitabili in tutto il periodo natalizio, fino all'Epifania. Ecco quali sono e dove si trovano i migliori mercatini di Natale 2024 a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli tornano i mercatini e le fiere di Natale a dicembre 2024. Tra i vicoli e le strade della città, si potranno trovare per tutto il periodo natalizio e fino alla festa dell'Epifania 2025 presepi e articoli natalizi e vivere lo spirito della Natività. Gli oggetti della tradizione napoletana, i presepi, i pastori tipici dell'artigianato artistico napoletano saranno protagonisti delle esposizioni, accanto alle opere di ceramica, vetro, legno e rame che mostreranno la maestria degli artigiani locali ed ai prodotti enogastronomici della filiera a "km 0". E tanto altro ancora.

Un'esperienza unica e affascinante per tutti i visitatori. Alcuni dei mercatini e villaggi di Natale a Napoli sono tra i più apprezzati in Italia e competono in bellezza anche con quelli in Europa. Tra i più noti ci sono la Fiera del Presepe e dei Pastori di San Gregorio Armeno, ai Decumani, i mercatini di piazza Dante e Santa Chiara al centro storico, dal 5 dicembre al 7 gennaio 2025, in piazza Mercato dal 5 al 27 dicembre 2024, in piazza del Gesù dal 9 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025. L'orario di esercizio sarà dalle ore 8:00 alle ore 22:00 dal lunedì al mercoledì e dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dal giovedì alla domenica.

Ritorna il Mercatino di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il Christmas Land all’Edenlandia tutti i weekend e dal 20 dicembre in poi tutti i giorni fino al 6 gennaio, il Villaggio di Natale al Parco San Laise, ex Base Nato di Bagnoli, tutti i weekend, il Family Village di Natale all’Ippodromo di Agnano dal 7 al 22 dicembre. Nei mercatini di Natale napoletani è tipico trovare presepi artigianali, decorazioni natalizie, prodotti gastronomici locali e oggetti di artigianato artistico, antiquariato, degli strumenti musicali, dei libri, del vintage e del collezionismo. I mercatini si tengono generalmente da inizio dicembre fino all'Epifania, offrendo un'ampia varietà di prodotti. Alcuni mercatini possono essere visitati gratuitamente, come il Villaggio di Natale all'Edenlandia, mentre altri sono a pagamento. Ad esempio, l'ingresso al Mercatino di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa costa tra 8 e 14 euro.

Ora vedremo i Mercatini di Natale più belli di Napoli per il 2024.

I mercatini di Natale a San Gregorio Armeno

Ritorna l'imperdibile Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, la famosa strada dei maestri presepiai e pastorai. Qui, le botteghe artigiane espongono presepi di ogni tipo, dai più tradizionali ai più innovativi, realizzati con cura e passione. Passeggiare per San Gregorio Armeno significa immergersi in un mondo magico, dove la tradizione del presepe napoletano prende vita in ogni dettaglio.

Anche quest'anno, il Comune ha istituito un piano di viabilità speciale, in vigore dal 29 novembre al 24 dicembre 2024, secondo i giorni e le fasce orarie indicate. San Gregorio Armeno è un vicolo dei Decumani, l'antica zona dei Tribunali del centro storico di Napoli. L'area si trova all'interno della Ztl Centro Antico di Napoli, dove è consentito l'accesso solo ai residenti e ai mezzi pubblici, come i taxi.

Di seguito il piano di viabilità di San Gregorio Armeno:

È istituito, al fine di evitare pericolosi assembramenti, il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno – dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano – per i giorni e le fasce orarie di seguito indicati in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone:

– da venerdì 29 novembre a domenica 1°dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

– da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

– da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

– da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

– martedì 24 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

I mercatini di Natale a piazza Dante, Toledo e Mercato

I Mercatini di Natale si potranno trovare in diversi luoghi del centro storico, come piazza Dante, via Toledo, Santa Chiara, generalmente nel periodo dalla Festa dell'Immacolata (8 dicembre) all'Epifania (6 gennaio). In esposizione ci saranno presepi e articoli natalizi, oggetti della tradizione napoletana, artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, prodotti dell'artigianato in genere, antiquariato, oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana. L'ingresso è gratuito.

Il calendario dei mercatini nella II Municipalità Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto: dal 5 dicembre al 7 gennaio 2025. L'orario di esercizio sarà dalle ore 8:00 alle ore 22:00 dal lunedì al mercoledì e dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dal giovedì alla domenica.

Dove si tengono: Piazza Dante, via Diaz-Largo Berlinguer, Cortile Santa Chiara, piazza Salvo d'Acquisto (lato Monumento e lato Pignasecca), via Cervantes, via Ponte di Tappia.

In piazza Mercato l’area espositiva sarà disponibile dal 5 al 27 dicembre 2024.

In piazza del Gesù dal 9 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.

I mercatini di Natale all'Orto Botanico e al Bosco di Capodimonte

I mercatini di Natale saranno presenti dall'8 dicembre 2024, Festa dell'Immacolata, all'8 gennaio 2025, anche nella zona dell'Orto Botanico e del Bosco di Capodimonte. Qui si potranno trovare presepi e articoli natalizi, oggetti della tradizione napoletana, prodotti della propria creazione e opere del proprio ingegno a carattere creativo, artigianato artistico, ceramica, vetro, legno e rame, antiquariato, strumenti musicali, libri, vintage e collezionismo; vendita di prodotti agro alimentari di qualità legati alla filiera corta. L'ingresso è gratuito.

Il calendario dei mercatini nella III Municipalità Stella-San Carlo Arena: dall'8 dicembre 2024, Festa dell'Immacolata, all'8 gennaio 2025.

Dove si tengono: via Foria, angolo piazza Fuga, angolo Santa Maria degli Angeli, marciapiede Orto Botanico, Viale Colli Aminei (altezza Oviesse), Via Bosco di Capodimonte, alla confluenza con via Miano a quella con Vico Santa Maria delle Grazie, Piazza Cavour, zona pedonale giardinetti, di fronte a Salita Stella, Area mercatale di via Mario Pagano, al momento in disuso, con Via Arena Sanità.

I mercatini di Natale sul Lungomare a Chiaia

Aria di Natale anche sul Lungomare e nella zona di via Chiaia, dove si potranno trovare i mercatini per tutto il periodo natalizio a pochi passi dalle scogliere, che esporranno prodotti artistici ed artigianali legati al Natale e al Presepe, prodotti della tradizione locale alimentari, compresi quelli della filiera corta.

Il calendario dei mercatini nella I Municipalità di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando: dal 6 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025.

Dove si tengono: via Cesario Console, Piazza San Pasquale, Giardini del Molosiglio.

I mercatini di Natale al Vomero

Anche nel quartiere collinare del Vomero, nella V Municipalità, ci saranno i tradizionali mercatini di Natale, dove si potranno trovare oggetti di artigianato di vario genere e decorazioni ed addobbi per la casa.

In piazza degli Artisti dal 20 novembre al 4 gennaio sono previsti 19 stalli provvisori dove saranno venduti prodotti di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno a carattere creativo e artigianato di qualità, strettamente connessi al tema natalizio. Orario di esercizio dalle ore 9,00 alle ore 22,30.

Nei viali circostanti il parco Mascagna (in via Kauffmann, via Bertini, via Conca) dal 20 novembre al 7 gennaio ci saranno 35 stalli provvisori per l’esposizione e la vendita di prodotti di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno a carattere creativo e artigianato di qualità, strettamente connessi al tema natalizio: articoli natalizi e prodotti dell’artigianato in genere, ovvero vendita di vischio pungitopo e agrifoglio, alberi di Natale, articoli da regalo, strumenti musicali, libri, antiquariato, vintage e collezionismo. Orario: dal lunedì al venerdì inizio dalle ore 17.00 alle ore 22.00; il sabato, la domenica e i giorni festivi inizio dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Mercatini di Natale al museo di Pietrarsa

Al Museo Ferroviario di Pietrarsa arriva la sesta edizione dei mercatini di Natale, dal 30 Novembre 2024 al 6 Gennaio 2025. Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico e didattiche, tra le quali la visita alla “Letterina postale” ed alla casa di Babbo Natale, tanti spettacoli ed attività per trascorrere una giornata di spensieratezza con la propria famiglia. Presenti numerosi espositori (artigiani, ristoratori e produttori della enogastronomia campana) ospitati nelle caratteristiche casette di legno, decorate e illuminate a festa nell’area “gallery street”. Ci saranno musical e spettacoli di arte varie, in molte serate previsti Cori Gospel con i canti tipici natalizi.

L’apertura dei mercatini è alle ore 10:00. Ultimo accesso ore 21:30 uscita ore 22:30. La Galleria artigiani chiuderà alle ore 22:00, il Museo e l’Area food alle ore 22:30. (Chiuso 2, 9, 16, 24, 25, 31 dicembre 2024, 1 gennaio 2025. L’11 dicembre il Museo sarà parzialmente visitabile. Il 20 dicembre apertura ore 17:00).

Il costo del biglietto:

Intero: € 8,00 / 14,00

0-2 anni – diversamente abili: ingresso gratuito

Ridotto (3-12 anni) : € 6,00

Promo Famiglia Slim (2 Interi + 1 Ridotto): 20,00€*

Promo Famiglia Max (2 Interi + 2 Ridotti): 25,00€*

*La promo Famiglia è valida solo nei giorni feriali e il Sabato fino alle ore 15:00

Christmas Land all'Edenlandia

All’Edenlandia di Fuorigrotta, dal 1 dicembre al 6 gennaio 2025 ci sarà il Villaggio di Natale “Christimas Land”, ricco di spettacoli e attrazioni, con ingresso gratuito dalle ore 10.30 alle 22.30. Il Village sarà inaugurato domenica 1 dicembre 2024 con una grande parata. All’interno ci saranno luminarie, mercatini di Natale e la “Fabbrica del Natale”, la casa di Babbo Natale, dove gli elfi costruiranno i regali di Natale davanti ai bambini. Ma anche tanto altro, dai laboratori per i più piccini, agli spettacoli con Babbo Natale e il Grinch.

Gli show principali saranno sul palco centrale di Edenlandia. Mentre si potrà pattinare su una grande pista ghiacciata al coperto, nel teatro del Parco di viale Kennedy.

Gli orari del Christmas Land:

dal 1° dicembre al 22 dicembre: nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nei festivi e nei weekend dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Lunedì 23 dicembre ore 10.00-22.00;

martedì 24 dicembre ore 10.00-16.30;

mercoledì 25 dicembre ore 10.00-14.00 e ore 17.30-00.00;

giovedì 26 dicembre ore 10.00-00.00;

venerdì 27 dicembre ore 10.00-00.00;

lunedì 30 dicembre ore 10.00-22.00;

martedì 31 dicembre ore 10.00-16.30;

da mercoledì 1 gennaio a lunedì 6 gennaio 2025 dalle ore 10.00 alle ore 00.00.

Villaggio di Natale al Parco San Laise

Nell’ex base Nato di Bagnoli è partita la rassegna “Natale al Parco 2024”, il villaggio per i fanciulli, completamente gratuito, allestito dalla Fondazione Campania Welfare, presieduta da Antonio Marciano, all’interno del Parco San Laise. Il programma prevede animazione, giochi e food tutti i fine settimana (sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13).

“Arcobaleno Animation” propone truccabimbi, giochi, attività creative, tiro a segno, micromagie, e giochi con i palloncini. Si potrà partecipare ai laboratori dell’associazione “Il torchio”. Tanti meravigliosi giochi di legno autoprodotti (lancio, strategia, precisione, cooperazione e rompicapo), sono resi disponibili da “Ludobus” di Progetto UOMO e il Ludobus di ORA. Molto applaudito lo spettacolo dell’Elfo Mangiafuoco che incanta grandi e piccini. Infine l’atteso teatrino di “Zio Babba”, durante il quale l’interazione tra fanciulli, pupazzi e burattinaio crea situazioni divertenti di spettacolo.

Numerose le aree food accolgono gli ospiti con dolci, leccornie e prelibatezze. Non manca la “Casetta di Babbo Natale”, con tanto di buca delle lettere dove i piccoli saranno accolti proprio da un simpatico Santa Claus. Prevista anche una tappa di “Pompieropoli” dell’Associazione Nazionale dei vigili del Fuoco con che dimostrazione e informazioni sulla sicurezza e la sensibilizzazione contro l’uso dei fuchi illegali di artificio. Il 22 dicembre alle 12 si potrà assistere allo spettacolo de “Il teatro nel baule”, un’eccellenza nel mondo del Teatro. Il 20 dicembre alle ore 18 l’associazione Libera, insieme con la Guardia di Finanza, distribuirà giochi ai bambini. Durante l’intera manifestazione l’Asl Napoli 1 Centro ha allestito uno stand informativo per la salute e per la prevenzione.

Family Village di Natale all’Ippodromo di Agnano

All'Ippodromo di Agnano c'è il Family Park Napoli, con musical, mercatini, principesse, supereroi, artisti di strada, sport e food per adulti e bambini. Un villaggio natalizio, con tante attrazioni distribuite su una superficie di oltre 10mila mq (con spazi anche al coperto) per trascorrere una giornata di relax nella suggestiva magia del Natale.

Il 22 dicembre 2024, Family Park Napoli osserverà un orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, per poter accogliere i bambini e le loro famiglie. Sin dall’ingresso si respirerà un'atmosfera fiabesca, con l'accoglienza dei fantastici personaggi del mondo Disney e con le mirabolanti performance di bravissimi artisti di strada. Tra le novità del prossimo week-end ci sono le sfilate delle Principesse e dei Supereroi, beniamini dei nostri bambini, ma anche il Grinch, simpatico personaggio che “odia” il Natale.

All’inizio del percorso c’è subito la Casa di Babbo Natale, un suggestivo chalet in stile lappone con decorazioni scintillanti e luminarie sorprendenti per incontrare Babbo Natale. Imperdibile la Santa Claus Station, la stazione interattiva dove i bambini possono scrivere la loro letterina da consegnare a Babbo Natale ma anche ascoltare la lezione dell’Elfo Professore. Mentre, nel villaggio degli Elfi è possibile partecipare a laboratori creativi, ascoltare le storie più magiche e ballare, immergersi e rotolare nella finta nevicata al ritmo delle canzoni natalizie.

Orario di apertura di Family Park Napoli dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

I biglietti per accedere al Family Park Napoli si possono acquistare:

· al botteghino;

· online: sulla piattaforma ETES o sul sito ufficiale dell’evento www.familyparknapoli.it