Un’attività abusiva di vendita mangimi scoperta al centro di Afragola. Sequestrata area di mille metri quadrati, era piena di escrementi di topi e vicina alle case.

Gli scatoloni dei mangimi per gli animali domestici conservati accanto agli escrementi di topi in locali luridi e fatiscenti. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Afragola, in provincia di Napoli: un grande magazzino fantasma di circa mille metri quadrati, totalmente abusivo, privo dei requisiti igienici, nel pieno centro della città, a due passi dalle case. All'interno, i caschi bianchi, guidati dal Comandante Antonio Piricelli, hanno scoperto escrementi di topi e uccelli.

Attività di vendita mangimi abusiva scoperta ad Afragola

L'attività di vendita di mangimi per animali si trovava in pieno centro abitato. Dall’ispezione effettuata all’interno dell’area di circa mille metri quadrati è risultata essere in esercizio una attività abusiva di vendita di mangimi. Ad accogliere gli ospiti all'ingresso una pozzanghera di fango e melma. All’interno dell’attività, gli investigatori hanno trovato numerose quantità di contenitori di cibi per animali. Molte di queste, però, erano state aperte presumibilmente dai topi che ne avevano mangiato il contenuto.

Il magazzino era inquinato da vari escrementi di topi ed uccelli. I poliziotti locali hanno trovato numerosi accessori per animali rosicchiati, cumuli di ferro sparsi, un manufatto fatiscente. Tutta l'area, però, si presentava fortemente degradata con gravi carenze igienico sanitarie. Per l’assenza di autorizzazioni ambientali e sanitarie, per le carenze igienico sanitarie, per il commercio di alimenti in cattivo stato e la mancanza di igiene nei luoghi di lavoro l’attività è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Leggi anche I mangimi per gli animali conservati vicino agli escrementi: negozio fantasma scoperto ad Afragola

L'ispezione è avvenuta durante una serie di attività di controllo del territorio nell’ambito della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli. Attività coordinate dal vice-prefetto Ciro Silvestro e rivolte anche a scovare attività fantasma presenti sul territorio, che producono inquinamento e mettono a rischio la tutela della salute dei cittadini.