I ladri arrivano in bicicletta e portano via i tavolini del bar: il video del furto ad Afragola Il video dell'insolito furto ad Afragola è stato condiviso sui social del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha ripreso la denuncia del consigliere comunale Antonio Iazzetta.

A cura di Valerio Papadia

Persino i tavolini di un bar, lasciati nel dehor dopo l'orario di chiusura, non sono al sicuro e possono ingolosire i ladri. Ad Afragola, nella provincia di Napoli, proprio i tavolini all'esterno di un locale sono stati rubati da due ladri, che sono arrivati in bicicletta e che, proprio pedalando in sella alle due ruote, sono andati via con il "bottino".

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, sui social, ha condiviso il video dell'insolito furto, riprendendo la denuncia del consigliere comunale di Afragola Antonio Iazzetta, che ha dichiarato: "Ad Afragola rubano anche i tavolini del bar senza alcun problema…Nel Consiglio comunale in corso ci hanno negato di parlate di sicurezza in città come chiesto da me è altri sei Consiglieri di opposizione … Forse perché avrebbero dovuto ammettere che l'unico risultato concreto ottenuto dopo le sparatorie in città sia stata la riattivazione della fontana di Piazza Municipio".

"Se c’è gente che se va in giro a rubare tranquillamente senza preoccuparsi che gli altri li vedano – ha invece dichiarato Borrelli – è perché ormai sanno che nessuno li fermerà e se pure dovesse accadere se la caverebbero con poco. Che si tratti di un tavolino, una sedia, un posacenere, una moneta, non conta, vale il gesto che è deprecabile e chi è un ladro può rubare qualsiasi cosa adocchi e fare parecchi danni. E’ arrivato il momento di mettere fine a questo clima di tolleranza e impunità altrimenti sarà l’anarchia totale".