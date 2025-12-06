napoli
I funerali di Rocco Amato, morto a Barcellona, lutto cittadino e lacrime a Francolise (Caserta)

Il giovane di 32 anni, di Francolise, nel Casertano, è morto in Spagna in circostanze che fanno pensare ad una assurda e tragica fatalità.
A cura di Redazione Napoli
La vittima, Rocco Amato
Il paese si è fermato per dare l’addio a Rocco Amato, 32 anni, il giovane di Francolise, nel Casertano, morto in Spagna, a Barcellona dopo un volo di dieci metri in un parcheggio. La salma, rientrata in Italia dopo l'autopsia, è stata accolta nella chiesa di San Germano vescovo a Sant'Andrea del Pizzone. Alle 13 il feretro è arrivato in un clima di enorme tristezza: negozi chiusi per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Saturnino Di Benedetto e un silenzio che avvolgeva l'unico figlio di Alba e di Sandro, ex agente della Penitenziaria.

La dinamica della morte di Rocco Amato a Barcellona

C'è un video che riprende video gli ultimi istanti di Rocco a Barcellona. Il filmato del 23 novembre scorso è stato mostrato ai familiari del giovane dalla polizia catalana. Nelle immagini si vede il ragazzo che corre con il cellulare in mano. Forse stava chattando con qualcuno. Il giovane potrebbe non aver visto il muretto del parapetto, potrebbe essere inciampato e caduto di sotto. La pista più accreditata dagli investigatori spagnoli sembra essere quella della tragica fatalità. Amato viveva in California, negli Stati Uniti, da diverso tempo, ma amava viaggiare, soprattutto per assistere ai concerti, essendo un grande appassionato di musica, in particolare disco.

