I funerali di Michele Noschese (Dj Godzi), morto a Ibiza: le esequie il 18 agosto in piazza Plebiscito

Michele Luca Noschese (Dj Godzi)

Si è svolta oggi la seconda autopsia, richiesta dalla famiglia e dall'inchiesta della Procura di Roma su Michele Luca Noschese, in arte Dj Godzi, musicista napoletano di 36 anni morto in circostanze ancora tutte da chiarire a Ibiza, dopo un intervento della Guardia Civil nell'abitazione in cui il 36enne stava partecipando a una festa. La salma, dunque, può tornare nel capoluogo campano e la famiglia potrà procedere con i funerali: le esequie di Michele Noschese si svolgeranno dunque lunedì 18 agosto, alle ore 10.30, nella Basilica di San Francesco da Paola in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli.

Michele Noschese, morto a Ibiza tra il 18 e il 19 luglio

Laureato in Economia e figlio di un noto medico napoletano, Michele Luca Noschese viveva però ormai a Ibiza da circa 10 anni, dove era conosciuto con il nome d'arte di Dj Godzi. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, Noschese avrebbe partecipato a una festa in una casa dell'isola delle Baleari, all'interno della quale, probabilmente a causa di segnalazioni per la musica o i rumori molesti, a un certo punto è intervenuta la Guardia Civil spagnola; proprio in seguito all'intervento dei gendarmi, il 36enne è deceduto, come detto in circostanze che sono ancora tutte da chiarire.

Una prima autopsia, eseguita dalle autorità spagnole dopo il decesso, avrebbe evidenziato delle ferite, sulle quali sia la famiglia che la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, vogliono vederci chiaro. Per questo, nella Capitale è stata eseguita una seconda autopsia, che ha fatto slittare la data dei funerali.