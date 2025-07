Morto a Ibiza Michele Noschese, il dj napoletano Godzi aveva 35 anni

Michele Noschese, in arte Dj Godzi

Lutto nel mondo della musica internazionale per la morte di Dj Godzi, nome d'arte di Michele Noschese, dj producer napoletano deceduto a 35 anni nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio scorsi a Ibiza, l'isola delle Baleari in Spagna, capitale internazionale della musica da consolle, dove si era trasferito per trovare ispirazione per le sue nuove composizioni e dove viveva da circa 10 anni. Le circostanze della morte dell'artista sono ancora tutte da chiarire. Le autorità spagnole hanno avviato le indagini per ricostruire gli ultimi giorni della vita del dj e stabilire le cause del decesso.

Il dj producer napoletano viveva da anni in Spagna

Laureato in Economia, figlio di un noto medico napoletano, Michele aveva lasciato la sua città natale ed una carriera professionale luminosa, per cimentarsi in altri campi. Appassionato di sport e di calcio in particolare, da ragazzo aveva militato in club blasonati, fino ad arrivare alla Serie A Svizzera, dove però aveva rifiutato il contratto da professionista per dedicarsi anima e corpo alla sua altra grande passione: la musica. Aveva deciso quindi di seguire la sua vocazione, sperimentando in particolare nei settori creativi della musica elettronica e techno, dove si era affermato negli anni come un vero e proprio guru. L'8 agosto avrebbe compiuto 36 anni.

Il cordoglio per la sua scomparsa: "Era gentile e estroso"

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla sua famiglia per la terribile e prematura scomparsa. L'annuncio della sua morte è stato dato proprio su diverse pagine social di musica. “Siamo veramente addolorati da questa notizia – lo ricorda Mood Child Art, piattaforma artistica dei dj-producers – Michele aveva un cuore gentile e faceva parte della famiglia Mood dopo aver pubblicato il suo edit “Love This Game” su Mood Edits”. "Il nostro cuore è squarciato per la perdita dell'amato Michele – si legge sui social – Ricorderemo sempre la sua dolcezza e la sua gioia di vivere".

Noschese era un nome di livello internazionale e si esibiva in molte città europee, da Londra a Parigi, da Barcellona a Ibiza. Ma anche negli Stati Uniti d'America. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel settore della musica underground internazionale e di chi lo ha conosciuto, che lo ricorda come una persona gentile e generosa e dotata di grande estro artistico.