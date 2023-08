I funerali di Mariarosa Turturiello, morta alla sagra. A settembre si sarebbe laureata in Fisiologia Ieri a Ricignano (Salerno) i funerali della 23enne deceduta durante la sagra “Baccanalia” a San Gregorio Magno per un arresto cardiocircolatorio.

A cura di Nico Falco

Dolore e commozione, ieri mattina, per l'ultimo saluto a Mariarosa Turturiello, la 23enne di Ricignano (Salerno) morta durante la serata inaugurale della sagra enogastronomica "Baccanalia" a San Gregorio Magno per un arresto cardiocircolatorio; accertate le cause naturali del decesso, il magistrato aveva liberato la salma per consentire i funerali, che si sono tenuti nella chiesa di San Pietro Apostolo, riempita da parenti e conoscenti.

I funerali di Mariarosa a Ricignano

La 23enne, che viveva nel paesino del Salernitano dove con la famiglia gestiva una scuderia di cavalli, era deceduta la sera del 16 agosto; impegnata in una delle locande della sagra, aveva accusato un malore che le aveva fatto perdere i sensi; era già morta quando, poco dopo, era arrivata l'ambulanza. Erano intervenuti i carabinieri e il medico legale, i successivi approfondimenti hanno confermato il decesso per cause naturali.

Il sindaco di Ricignano, Giuseppe Picciuoli, ha proclamato per la giornata di ieri il lutto cittadino. Mariarosa era prossima alla laurea, le mancavano pochi esami. L'Università degli studi del Sannio l'ha ricordata con un post sui social:

È con profondo dolore che il Rettore e l'intera comunità accademica dell'Università del Sannio esprimono le loro più sincere condoglianze per la prematura scomparsa di Mariarosa Turturiello. Mariarosa era una studentessa eccezionale che aveva dimostrato impegno e passione nello studio delle Biotecnologie. La sua tesi in Fisiologia, che avrebbe discusso a settembre, sarebbe stato sicuramente un contributo significativo alla nostra comunità scientifica. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile. Condividiamo il dolore dei suoi familiari e amici in questo momento di tristezza.

L'edizione di "Baccanalia" dedicata alla 23enne

La tragedia improvvisa aveva portato gli organizzatori a sospendere la serata, con la possibilità di cancellare l'intera edizione. Il giorno successivo, con un comunicato congiunto, il sindaco di San Gregorio Magno, Nicola Padula, la Pro Loco e gli organizzatori dell'evento, dicendosi vicini alla famiglia di Mariarosa, avevano fatto sapere che la manifestazione si sarebbe tenuta e che l'edizione sarebbe stata dedicata a lei, con palloncini bianchi in ogni locanda e stand.