I funerali di Liliana de Curtis a Napoli, l’applauso del Rione Sanità per la figlia di Totò Alla Sanità i funerali di Liliana de Curtis, la figlia di Totò, deceduta ad 89 anni venerdì scorso. Dopo la funzione verrà sepolta accanto al padre, a Napoli.

A cura di Nico Falco

I funerali di Liliana de Curtis alla Sanità (foto Carmine Benincasa / Fanpage.it)

Nonostante il caldo torrido un centinaio di persone si sono radunate davanti alla chiesa di Santa Maria dei Vergini, nel Rione Sanità, a Napoli, per porgere l'ultimo saluto a Liliana de Curtis. La figlia di Totò aveva 89 anni, è morta a Roma venerdì scorso, 3 giugno, dopo una lunga malattia. I funerali sono cominciati stamattina alle 11, un lungo applauso ha accompagnato il feretro, arrivato direttamente dalla Capitale; dopo la funzione religiosa la salma verrà portata al cimitero del Pianto di Poggioreale, dove si trova la cappella della famiglia de Curtis, nella "zona degli illustri": Liliana sarà seppellita accanto al padre, col quale aveva avuto un rapporto strettissimo.

Presenti in chiesa, tra gli altri, l'attore Giacomo Rizzo e Mia Filippone, vicesindaco di Napoli. "Il sogno di mia madre era quello di tornare a Napoli – ha raccontato la figlia Elena Anticoli, con la voce rotta dall'emozione – lei voleva stare qui, alla Sanità. Negli ultimi giorni della sua vita le sono stata accanto ogni notte. Lei mi ha dato la forza di starle accanto. "Mamma", la prima parola che pronunci. Mamma, quando ti chiamo ti vedo correre verso di me. Mi prendi in braccio, mi guardi e mi abbracci forte forte al tuo petto. Mamma, so che ci sei sempre con me, il calore del tuo corpo mi accompagnerà a vita. Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. La vita è fatta di opposti: gioia e dolori, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale è racchiusa l'essenza della vita: l'amore. Senza amore la vita perde il suo significato. Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco. A breve questo respiro non lo udirò più. Ma mi pervaderà il sollievo perché la tua sofferenza è terminata. Apparterrai alla morte, sei diventata seria, hai abbandonato le pagliacciate dei vivi. Grazie, mamma, mi hai permesso di starti accanto fino alla fine. Mi hai permesso di restituirti tutto l'amore con cui mi hai ricoperto. Mamma, te vojo bene assaje".

I funerali di Liliana de Curtis alla Sanità (foto Carmine Benincasa / Fanpage.it)

"Voglio condividere con voi un ricordo molto bello su nonna – ha detto il nipote dall'altare – spesso veniva invitata a manifestazioni, occasioni particolari in cui veniva celebrato Totò. Lei si divertiva, ma era sempre un po' stanca, era già anziana. Era diventato un nostro momento, lei mi chiedeva spesso di accompagnarla. Io mi divertivo molto, era molto bello vedere il calore che aveva intorno a sé. Una volta capitò che, a Napoli, uno degli organizzatori chiese a nonna di firmare delle fotografie del padre, saranno state quattro o cinquecento. Lei era stanca morta, in albergo io l'aiutavo in qualche modo, le passavo le fotografie. Ad un certo punto le ho detto di lasciare perdere, che l'avremmo fatto il giorno dopo. E lei mi rispose: "No, questo è per i napoletani, io devo tanto ai napoletani. Amo Napoli, voglio continuare anche tutta la notte". Mi colpì tanto. Nonna aveva una forza incredibile".