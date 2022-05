I funerali di Guido Lembo domani a Capri. Addio di artisti e vip al re di “Anema e Core” Funerali sabato 21 maggio nella chiesa di Santo Stefano di Capri, alle ore 12. Cordoglio nel mondo dello spettacolo, da Peppino Di Capri a Jerry Calà.

A cura di Pierluigi Frattasi

Capri piange la scomparsa di Guido Lembo, il famoso chansonnier della Taverna dei vip "Anema e Core", deceduto ieri 19 maggio 2022 a Castellammare di Stabia, dove era ricoverato, all'età di 74 anni. La morte di Guido Lembo ha lasciato un gran vuoto nel mondo della vita notturna e mondana dell'Isola Azzurra. Guido era amatissimo e conosciuto in tutto il mondo. Il suo locale – oggi gestito dal figlio Gianluigi – è una tappa obbligata per chiunque approdi all'ombra dei Faraglioni. E sono tantissimi i messaggi di affetto che stanno arrivando da personaggi dello spettacolo e delle istituzioni, da Peppino Di Capri a Jerry Calà, solo per citarne alcuni.

I funerali a Capri il 21 maggio

I funerali si terranno domani, sabato 21 maggio 2022, alle ore 12, nella ex cattedrale di Santo Stefano a Capri, la salma sarà poi inumata nel cimitero di Capri. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, alla moglie Anna e ai figli Gianluigi e Marianna per la terribile perdita. "Oggi piangiamo tutti: Capri, i capresi, i villeggianti, i turisti e tutto il mondo che è passato nella tua Taverna, a cui hai regalato sorrisi e affetto. Ti abbiamo voluto bene. Tu continua a volercene da lassù", il saluto del sindaco di Capri, Marino Lembo.

L'omaggio degli artisti da Peppino Di Capri a Nino D'Angelo

Anche Peppino Di Capri, leggendario cantante partenopeo, ha voluto omaggiare Guido: "Ciao Guido, con la tua forza hai regalato a noi tutti momenti di gioia e di felicità. Percorso parallelo (nati nello stesso palazzo di Santa Teresa): tu hai saputo mantenere alto il successo della vita caprese degli ultimi decenni ed io girando il mondo ne ero orgoglioso. Grazie Guido, porterò sempre nel mio cuore la tua simpatia, il tuo sorriso…".

Leggi anche Il vessillo dedicato a Ugo Russo sfila ancora ai Quartieri Spagnoli alla processione della Madonna dell'Arco

Mentre Nino D'Angelo lo ricorda così: "Ciao Guido Lembo, cuore di Capri R.i.p. Buon viaggio amico mio". E Andrea Sannino aggiunge: "Hai fatto scuola! Sei stato un esempio da seguire per chiunque avesse un pubblico da far divertire, perché come ci riuscivi tu, ci riescono in pochi. È stato un grande onore conoscerti ed essere tuo amico. Un abbraccio al mio amico Gianluigi, a tutta la famiglia Lembo e alla tua meravigliosa Capri che oggi ti piange con dolore ma che da domani ti ricorderà e ti ringrazierà …per sempre. Addio".

"Con te se ne va il divertimento e la vita della notte sana – scrive il cantautore Erminio Sinni – Ci mancherai come mancherebbero i faraglioni o la grotta Azzurra se all'improvviso sparissero. Nessuno ti potrà dimenticare. Buon viaggio tra le stelle. Ci rivedremo Amico grande ne sono sicuro". Anche l'attore Jerry Calà ha voluto inviare un messaggio di affetto e cordoglio: "Ciao Guido, fai cantare tutti anche lassù . Sempre nel mio cuore. Un grande abbraccio a Gianluigi e a tutta la famiglia".