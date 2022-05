Lutto a Capri, morto Guido Lembo, chansonnier e fondatore di Anema e Core Ha duettato con i più grandi. Vincenzo De Luca: “Un artista poliedrico e coinvolgente. Era un uomo generoso”

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio a Guido Lembo, cantante chansonnier e fondatore di "Anema e Core" di Capri, la taverna dei vip, famosa e amata in tutto il mondo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di tristezza che stanno arrivando in questo momento alla famiglia per la terribile perdita. Lembo si è spento nella giornata di oggi, giovedì 19 maggio 2022. La malattia non gli aveva tolto il sorriso e ogni mattina, fino a quando aveva potuto, aveva continuato a recarsi nella piazzetta di Capri, celebre in tutto il mondo, per leggere il giornale e sorseggiare il suo caffè, scambiando quattro chiacchiere con gli amici, ma anche con i turisti di passaggio. Da tempo le redini di Anema e Core erano state prese dal figlio Gianluigi.

Lembo è morto in una clinica di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato. Celebri i suoi duetti con la chitarra ad Anema e Core con i più famosi personaggi internazionali: grandi cantanti, star del cinema e attori di teatro, calciatori, ma anche politici e imprenditori. L'elenco dei nomi illustri che hanno cantato con lui sulle note delle canzoni napoletane sarebbe lunghissimo. Nella lista tanti nomi, da Naomi Campbell a Jennifer Lopez, da Lucio Dalla a Giorgio Armani, solo per citarne alcuni.

De Luca: "Artista poliedrico e coinvolgente"

Sono tantissimi i messaggi di saluto che stanno arrivando in questi minuti per dire addio al grande chansonnier. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Guido Lembo, "mitico animatore delle notti di Capri con il suo Anema e core. Un artista poliedrico e coinvolgente. Uno chansonnier effervescente che ha donato allegria ai visitatori di tutto il mondo. È stato un ambasciatore internazionale della musica napoletana e della gioia di vivere. Ne ricordo anche la generosa disponibilità per tante iniziative solidali".

"Addio Guido Lembo – lo ricorda il giornalista Rai Antonello Perillo – amico mio carissimo… Straordinario chansonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme".