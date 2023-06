I funerali di Friederick, pestato a morte a Pomigliano, saranno pagati dal Comune Il sindaco Lello Russo, in una comunicazione formale ai carabinieri, ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di provvedere alle spese per i funerali di Friederick Akwasi Adofo.

A cura di Valerio Papadia

Frederick Akwasi Adofo

Sarà il Comune di Pomigliano d'Arco a pagare i funerali di Friederick Akwasi Adofo, il 43enne pestato a morte la scorsa settimana proprio nella cittadina della provincia di Napoli: accusati dell'omicidio due ragazzini di 16 anni, che sono stati portati nel carcere minorile di Nisida. Il sindaco di Pomigliano, Lello Russo, in una comunicazione formale inviata ai carabinieri, ha ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di provvedere al pagamento dei funerali del 43enne, così come della sua sepoltura; la salma, ancora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, una volta liberata sarà sepolta nel cimitero di Pomigliano d'Arco.

L'omicidio di Friederick Akwasi Adofo

Lo scorso 18 giugno, Friederick, senza fissa dimora, stava dormendo su una panchina in via Gramsci, davanti al supermercato dove era solito chiedere l'elemosina. Durante la notte, i due ragazzini accusati dell'omicidio, si sarebbero avvicinati al 43enne, colpendolo con calci e pugni, soprattutto in volto, anche quando l'uomo era ormai a terra privo di conoscenza.

Il pestaggio del 43enne ripreso in un video

Soccorso alle prime luci dell'alba, Friederick è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto a causa di una emorragia cerebrale, provocata dai colpi ricevuti. I carabinieri, che si occupano delle indagini sull'omicidio, già dalle ore successive hanno acquisito un video nel quale sono stati immortalate le violenze: è stato in questo modo che i militari dell'Arma sono arrivati ai due 16enni accusati del delitto.