I festoni per il Napoli rimossi dai vicoli: ostacolano i camion dei rifiuti Rimossi i festoni in alcune strade di Napoli: la bassa altezza impedisce il passaggio dei camion che finiscono per tranciare anche tubi e pali a cui sono legati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festoni troppo bassi e attaccati a tubi idrici ed elettrici: con il risultato che i camion, in particolare quelli dei rifiuti, ci finiscono dentro e oltre a romperli, spaccano anche gli stessi tubi e pali. Alla fine in alcune zone di Napoli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverli e permettere ai camion della nettezza urbana e ai tir di poter camminare senza rischiare incidenti o altri tipi di danni collaterali. Come ad esempio a Scampia, dove l'intervento è iniziato questa mattina. Non a tutti i residenti però l'iniziativa è andata a genio, e c'è chi si è lamentato di un'azione troppo energica nei confronti della festa.

In uno dei tanti video girati in queste ore, si vede un vigile del fuoco costretto a togliere i festoni a Scampia prima che camion e tiri ci finiscano dentro: appena ieri, nel vicino Rione Luzzatti, proprio il passaggio di un camion dei rifiuti aveva causato non pochi danni. I festoni, infatti, erano stati incautamente attaccati ai tubi idrici all'esterno dei palazzi, con il risultato che il camion, passando, vi finisse dentro spaccando anche gli stessi tubi: strada allagata, acqua potabile sprecata a litri e litri, e gli stessi palazzi che sono rimasti a secco per diverse ore. E non si tratta dell'unico caso: altri festoni, posti sempre ad altezza strada, hanno causato danni ai pali elettrici e a quelli della segnaletica ai quali erano stati legati: sempre perché la bassa altezza impedisce di fatto ai camion di passare senza rischi, che aumentano esponenzialmente proprio di notte, quando la visibile è ridotta. Da qui la decisione di intervenire, mandando i vigili del fuoco a rimuoverli nelle tratte più insicure.