Festoni per il Napoli attaccati ai tubi dell’acqua: passa un camion e spacca tutto, strada allagata Strada allagata al Rione Luzzatti di Napoli: un camion ha tranciato i festoni tra i palazzi, attaccati ai tubi dell’acqua ad altezza strada.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I festoni attaccati ai tubi dell'acqua e ad altezza strada: con il risultato che il primo camion che si è trovato a passare, ha strappato sia i primi che i secondi, causando una interruzione idrica, uno spreco immane di acqua e l'allagamento di una strada. Questo il bilancio registrato su via Gaetano Bruno, al Rione Luzzatti di Napoli, nelle scorse ore e immortalato dai tanti passanti. Uno dei video è stato inviato a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra.

"Hanno legato gli striscioni e gli addobbi ai tubi dell'acqua", spiega un cittadino, "ovviamente i camion della spazzatura passando di sera ci incappano dentro e questi sono i risultati". Uno dei tubi è stato di fatto spaccato in pieno: passando, il camion è finito nei festoni sradicandoli e, essendo stati attaccati ai tubi esterni dei palazzi, il risultato è che il tubo si è spaccato e l'acqua ha iniziato a fuoriuscire dalle due estremità dei tubi, causando prima una interruzione idrica in zona e poi anche l'allagamento della strada. Senza contare lo spreco d'acqua che per ore è continuato in attesa della messa in sicurezza.

"Ecco i primi danni per la festa scudetto", ha detto uno dei residenti. Col passare del tempo, infatti, in molti stanno evidenziando diverse problematiche legate ad una festa che è iniziata di fatto con svariate settimane di anticipo. In alcune strade di Napoli, i residenti si lamentano che a causa delle sferzate di vento proprio i festoni causano un rumore insopportabile di notte, che impedisce anche di dormire. In altre zone, si cercano garage privati dove lasciare le proprie automobili durante i festeggiamenti, per evitare danni da parte dei tifosi più scalmanati. E lo stesso sindaco Manfredi ha predicato calma, invitando tutti a festeggiare sì ma al contempo a non deturpare i monumenti di Napoli.