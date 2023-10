I carabinieri gli perquisiscono casa, lui getta una pistola dal balcone: 30enne arrestato a Scampia Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha cercato di sbarazzarsi dell’arma, detenuta clandestinamente, gettandola dal balcone della sua abitazione.

A cura di Valerio Papadia

Per evitare che i poliziotti la trovassero in casa, ha cercato di sbarazzarsi di una pistola gettandola dal balcone della sua abitazione: per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato questa mattina a Napoli. Nella mattinata odierna, sabato 21 ottobre, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato hanno deciso di perquisire l'appartamento del 30enne a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli.

Accortosi della presenza dei poliziotti, l'uomo ha afferrato la pistola che aveva in casa, detenuta clandestinamente, è l'ha scaraventata giù dal balcone. Il gesto, naturalmente, non è passato inosservato agli agenti, che hanno prontamente recuperato l'arma: si tratta di un revolver calibro 38, al cui interno aveva 5 munizioni calibro 38 special.

Dopo aver recuperato la pistola, i poliziotti hanno arrestato il 30enne: l'uomo è indagato per detenzione e porto illegale di arma clandestina.