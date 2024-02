I carabinieri arrivano per una stesa e scoprono due spacciatori nel quartiere di Barra Un 21enne in carcere, la compagna denunciata: in casa avevano droga da spacciare. Scoperti dai carabinieri giunti a Barra per le indagini dopo una stesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Erano arrivati per i rilievi in seguito ad una stesa, ed hanno scoperto due spacciatori. La vicenda è accaduta nella giornata di ieri a Barra, nella zona orientale di Napoli: i carabinieri della stazione del posto, intervenuti assieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale, erano giunti nella zona di una stesa, avvenuta poco prima, per effettuare i classici rilievi sul posto, controllando anche alcune aree comuni e abitazioni del posto, scoprendo una coppia che in casa aveva droga pronta per essere spacciata.

Tutto è accaduto nella zona di Quarta Traversa Villa Bisignano, dove alcuni ignoti avevano aperto il fuoco in strada, colpendo il finestrino posteriore sinistro e quello anteriore destro di una Fiat Panda parcheggiata in strada, con lo stesso cofano raggiunto da un proiettile. Arrivati sul posto per le indagini sulla vicenda (indagini che sono ancora in corso anche in queste ore, ndr), i militari dell'Arma hanno deciso di estendere i controlli anche nelle zone limitrofe, tra cui le aree comuni e alcune abitazioni del posto.

E qui c'è stata la scoperta dei carabinieri: trovato prima un panetto di 50 grammi di hashish, 4 ovuli con all’interno altri 40 grammi, e materiale vario per il confezionamento, ritrovati nei vani dei contatori elettrici. Poi, perquisendo l'appartamento adiacente, sono stati trovati altri 7 ovuli con 76 grammi di hashish all'interno. La coppia all'interno è stata così denunciata: lei, 24 anni, a piede libero; lui, 21 anni e già noto alle forze dell'ordine, portato in carcere. Devono entrambi rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.