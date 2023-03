Trasporto pubblico a Napoli

I cantieri per il Giro d’Italia 2023 a Napoli: tutte le strade che saranno rifatte e le date La mappa e le date di tutti i cantieri per il Giro d’Italia. Il Comune: “I lavori saranno conclusi il 30 aprile”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Giro d'Italia 2023 torna a Napoli e per l'occasione saranno rifatti 20 chilometri di strade. Il restyling è già partito, il Comune di Napoli e la Città metropolitana, che finanzia gli interventi per 10 milioni, hanno un cronoprogramma serrato. Obiettivo completare tutti i lavori entro il 30 aprile prossimo, in tempo per la prima tappa del Giro che arriva l'11 maggio. Saranno rattoppate buche, riasfaltate le strade dissestate e migliorato il decoro, lungo tutto il percorso della carovana rosa. Come anticipato da Fanpage.it, i primi cantieri a partire saranno via Acton, via Cristoforo Colombo, via Gianturco, via Argine e via delle Repubbliche Marinare.

Il Comune: "Lavori finiti il 30 aprile"

Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Tra venerdì scorso e stamattina sono stati consegnati tutti i cantieri del più vasto piano di sistemazione stradale che sarà realizzato entro il 30 aprile. Ci sarà solo una breve interruzione per la pausa di Pasqua, dall'8 al 10 aprile.

Nell'intervento sono state incluse anche alcune strade che non rientrano nel tragitto del Giro, ma che sono comunque considerate dall'amministrazione strategiche e quindi selezionate per i rilevanti interventi funzionali alla mobilità urbana come l’intero anello ospedaliero. "Si tratta di lavori molto significativi – commenta il sindaco Gaetano Manfredi – per migliorare alcuni assi strategici nella viabilità di tutti i giorni per i napoletani. L'Amministrazione mantiene così un impegno per rispondere alle esigenze concrete dei cittadini".

Le date di tutti i cantieri

Manutenzione straordinaria di via Gianturco, nel tratto tra via Reggia di Portici e via Galileo Ferraris e sui tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina.

Fase 1: 27 febbraio-24 marzo 2023

Le lavorazioni saranno eseguite di giorno a traffico aperto.

sistemazione dei golfi di sosta

ripristino dei cordoni e delle zanelle

messa in quota dei chiusini

Fase 2: 27 marzo-4 aprile 2023

Sarà istituito il senso unico in via Gianturco in direzione da Reggia di Portici a via Ferraris, deviando il traffico verso Reggia di Portici su via Brin.

sistemazione del capostrada

Manutenzione straordinaria di via Argine (tratto via Matteotti-via Mario Palermo)

Tutte le lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto di giorno, sospendendo le fermate dei bus e istituendo divieti di sosta. Sarà lasciata libera una corsia di 3,5 metri per i veicoli.

Fase 1: 27 febbraio-1 aprile 2023

Fresatura, messa in quota dei chiusini e delle caditoie, ripristino di cordoni e zanelle, ripavimentazione stradale carreggiata direzione Cercola.

Fase 2: 3-28 aprile 2023

Fresatura, messa in quota dei chiusini e delle caditoie, ripristino di cordoni e zanelle, ripavimentazione stradale carreggiata direzione Napoli.

Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare (tratto via Figurelle-via Botteghelle)

Le lavorazioni delle fasi 2 e 3 saranno eseguite di giorno a traffico aperto, sospendendo le fermate dei bus e istituendo divieti di sosta. Sarà lasciata libera una corsia di 3,5 metri per i veicoli.

Fase 1: 27 febbraio-10 marzo 2023

messa in quota dei chiusini e delle caditoie, ripristino di cordoni e zanelle

Fase 2: 13-31 marzo

Pavimentazione stradale direzione Napoli

Fase 3: 3-21 aprile 2023

Pavimentazione stradale direzione San Giorgio

Manutenzione straordinaria tratti ammalorati via Acton e via Cesario Console

I lavori consisteranno nella sostituzione della pavimentazione esistente in elementi lapidei con una nuova pavimentazione in asfalto sulla carreggiata lato monte di via Colombo. Saranno eseguite lavorazioni di giorno a traffico aperto, sospendendo le fermate dei bus e istituendo divieti di sosta. Sarà lasciata libera una corsia di 3,5 metri per i veicoli per senso di marcia. I lavori saranno a step.

Fase 1: 27 febbraio-14 aprile 2023

Sul tratto di via Acton compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesario Console.

Fase 2: 17-30 aprile 2023

sul tratto di via Cesario Console

Ripavimentazione stradale via Cristoforo Colombo

Fase 1: 6-15 marzo 2023

Lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana

Fase 2: 16-24 marzo 2023

Lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana

Fase 3: 27 marzo-5 aprile 2023

Lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio

Fase 4: 6-14 aprile 2023

Lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio. La gestione del traffico avverrà con movieri.

Manutenzione straordinaria Corso Vittorio Emanuele (Piedigrotta-piazzetta Cariati)

Le lavorazioni su capostrada (fasi 2-5) saranno fatte a traffico aperto, con cantieri mobili progressivi, e senso unico alternato. Sospesi fermate Anm e stalli sosta.

Fase 1: 27 febbraio-3 marzo 2023

ripristini cordoli, zanelle e caditoie

Fase 2: 6-18 marzo 2023

Fresatura, posa binder con inizio lavo piazzetta Cariati

Fase 3: 30 marzo-8 aprile 2023

messa in quota chiusini, ripristini cordoni, zanelle e caditoie

Fase 4: 3-8 aprile 2023

Posa tappetino stradale e segnaletica orizzontale

Fase 5: 17.28 aprile 2023