Giro d’Italia 2023 a Napoli, ecco le prime strade che saranno rifatte: partono i cantieri Lavori di giorno. Sarà riasfaltata una corsia per volta. C’è anche via Marina, recentemente ristrutturata, ma già dissestata: sarà rifatta di nuovo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i primi cantieri per rifare le strade di Napoli interessate dal passaggio del Giro d'Italia 2023 che arriverà in città l'11 maggio. Nelle prossime settimane partiranno i primi lavori di riasfaltatura. Si rifarà anche via Marina, ristrutturata dal Comune solo pochi anni fa, ma già dissestata in molti tratti. A disposizione ci sono complessivamente circa 10 milioni di euro.

Lavori di giorno, si rifà una corsia alla volta

Stabilite anche le modalità. I lavori saranno fatti di giorno. Si rifarà una corsia alla volta. Sarà lasciata libera una corsia di almeno 3 metri e mezzo per il transito delle auto. Di volta in volta ci sarà un'ordinanza apposita comunale. Tutti gli interventi saranno ultimati entro il 30 aprile.

Le prime strade che saranno rifatte

Il Comune di Napoli ha stilato l'elenco delle prime strade che saranno rifatte, i cui lavori partiranno nei prossimi giorni. Eccole:

via Gianturco – parte la manutenzione straordinaria della strada nel tratto tra via Reggia di Portici e via Galileo Ferraris. Saranno anche rifatti i tratti dissestati di via Reggia di Portici, e via Marina (via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina);

via Argine – manutenzione straordinaria del tratto che va da via Matteotti a via Mario Palermo;

via delle Repubbliche Marinare – manutenzione straordinaria nel tratto da via Figurelle a via Botteghelle;

via Mario Palermo – manutenzione straordinaria

Le altre strade da rifare

Di seguito l'elenco completo dei lavori decisi dal Comune e dalla Città Metropolitana di Napoli, con i costi per ciascuno di essi, con le altre strade che saranno rifatte: