Giro d’Italia 2023, Napoli spenderà 10 milioni per rifare le strade Dieci milioni di euro per rifare quasi 20 chilometri di strade in vista del Giro d’Italia, che tornerà a Napoli il prossimo 11 maggio 2023.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le strade interessate dagli interventi del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha approvato dieci progetti, per altrettanti milioni di euro, con i quali sistemare diverse strade che saranno interessate dal Giro d'Italia 2023, che l'11 maggio prossimo tornerà nel capoluogo partenopeo. Interventi che partiranno fin dalle periferie (Ponticelli) fino ai quartieri centrali (Chiaia). Dieci progetti, dieci milioni di euro di spesa, in un piano strategico che il Comune di Napoli ha condiviso con la Città Metropolitana partenopea.

Soddisfazione dell'assessore Cosenza

Interventi che dunque si distribuiranno su un totale di circa venti chilometri di strade. "In linea con il Piano Strategico della Città Metropolitana i progetti approvati, finanziati per intero della stessa Città Metropolitana sono tesi a garantire la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell’evento sportivo, la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all’evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso, nonché la fruizione dell'intero anello ospedaliero", ha spiegato l'assessore Edoardo Cosenza.

I tratti di strada da rifare e i costi

Questo l'elenco dei lavori decisi dal Comune e dalla Città Metropolitana di Napoli, con i costi per ciascuno di essi: