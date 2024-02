Nella scuola di Napoli ammalati 6 bidelli su 7, rischia di chiudere: mamme disperate a Miano Ammalati 6 bidelli su 7 nella scuola Pascoli di Miano. Il complesso ha rischiato di non aprire questa mattina. La Municipalità ha dovuto spostare personale da altre scuole, garantendo l’apertura solo fino alle 12. Inviate le visite fiscali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

I bidelli sono quasi tutti ammalati nello stesso giorno, fuori servizio 6 su 7. Non bastano: la scuola così rischia di non aprire. Quando la notizia arriva alle mamme, arrivate nell'istituto per lasciare i propri figli questa mattina, scoppia il caos. Le mamme, che devono andare a lavoro, si ribellano. Devono intervenire la Municipalità, che di concerto con il Comune e la scuola, riescono alla fine, dopo circa un'ora, a trovare un bidello disponibile in un altro istituto per poter consentire l'apertura del plesso, ma solo fino a mezzogiorno. Senza l'orario pomeridiano. È accaduto questa mattina, presso la Scuola dell'Infanzia "G.Pascoli" – 7° Circolo Comunale, di Miano, quartiere dell'area nord di Napoli. Sono in corso le verifiche da parte della Napoli Servizi, con l'invio delle visite fiscali, come prevede la normativa. "È stata garantita l'apertura fino alle 12", assicura a Fanpage.it l'assessora alla Scuola, Maura Striano.

Stamattina, nella scuola comunale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, c'erano 5 dipendenti della Napoli Servizi ammalati (4 bidelli, ossia operatori di assistenza alle attività educative, e un Osa, che fa supporto ai bimbi con disabilità), mentre era ammalato anche uno dei due bidelli del Comune. Quindi, in totale 6 bidelli su 7 ammalati. Non abbastanza per aprire la scuola, che quindi sarebbe rimasta chiusa. Le mamme hanno protestato. Mentre contemporaneamente il Comune si era già attivato per trovare una soluzione. Alla fine, in accordo con la Municipalità, è stato spostato un bidello da un'altra scuola. Questo ha consentito di aprire la struttura ma solo fino a mezzogiorno, perché, ospitando molti bambini, il personale non era sufficiente. Nel pomeriggio, la Napoli Servizi eseguirà le pulizie nel plesso, con un'altra squadra di operai.