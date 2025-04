video suggerito

I 10 Parchi più belli di Napoli Picnic, corsetta rigenerante, una passeggiata all’aria aperta? Non è necessario andare fuori città. A Napoli ci sono parchi che vale la pena visitare. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bosco di Capodimonte

Spesso chi vive a Napoli lamenta la carenza di spazi verdi. È vero: tra manutenzioni e chiusure la città è carente nella fruibilità delle zone in cui fermarsi per una boccata d'aria. Tuttavia ci sono delle eccellenze che vale la pena frequentare e vivere. Tra colline, crateri vulcanici e giardini storici, Napoli infatti offre spazi ideali per picnic, passeggiate, sport e momenti di relax. Ecco una selezione dei 10 parchi più belli e grandi di Napoli, perfetti per chi cerca un angolo di natura senza lasciare la città. Attenzione: abbiamo indicato anche alcuni parchi che sono oggetto di restyling e quindi sono chiusi. Nella speranza che tornino fruibili quanto prima.

Oasi naturale degli Astroni

📍 Via Agnano agli Astroni 468, 80125 Napoli

📞 081.5883720 – Sito ufficiale WWF

🕒 Orari: aperto solo il sabato e la domenica

🎟 Ingresso: 6 euro

L’Oasi degli Astroni è una riserva naturale protetta del WWF, situata in un cratere vulcanico spento dei Campi Flegrei (sì, è la zona del bradisismo e anche per questo è di enorme interesse). È tra le aree verdi più vaste di Napoli (247 ettari) e ospita tre laghi, una ricca biodiversità e una rete di sentieri tematici dedicati a geologia, fauna, flora e storia. Perfetto per chi ama la natura vera, senza auto né palloni. Un posto dove respirare, ascoltare e camminare in silenzio.

Leggi anche Dove mangiare la migliore pastiera a Napoli: le 8 pasticcerie della tradizione

Parco Urbano dei Camaldoli

📍 Viale S. Ignazio di Loyola, 80131 Napoli

📞 081.7704930

🕒 Orari: 8:00- 19:30

🎟 Ingresso gratuito

Il Parco dei Camaldoli si estende per 135 ettari sulla collina più alta di Napoli. Offre una vista straordinaria sui Campi Flegrei e sul Vesuvio. Dotato di aree attrezzate per picnic, spazi gioco, campetti e perfino un anfiteatro. Fa parte del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli e piano piano sta diventando uno dei preferiti dai napoletani per una gita dentro la città. Al momento è oggetto di lavori di restyling quindi è solo parzialmente aperto.

Il parco dei Camaldoli

Real Bosco di Capodimonte

Il parco regale nel cuore della città

📍 Via Miano 4, 80145 Napoli

📞 081.7410080 – Sito del Museo di Capodimonte

🕒 Orari:

Novembre–gennaio: 07:45–17:00

Febbraio–marzo / ottobre: 07:45–18:00

Aprile–settembre: 07:45–19:30

❌ Chiuso: Natale, Capodanno, Pasquetta

🎟 Ingresso gratuito

Un tempo riserva di caccia dei Borbone, oggi il Bosco di Capodimonte è uno dei luoghi verdi più amati di Napoli. Si estende per 134 ettari intorno all’omonimo palazzo reale, ora sede museale, ed è perfetto per chi cerca ombra, silenzio e natura senza uscire dalla città. Viali lunghi e larghi, alberi secolari, ampi prati: ci si può allenare, passeggiare, leggere, o portarsi il pranzo al sacco e improvvisare un picnic regale.

Il Virgiliano di Posillipo

Parco Virgiliano

📍 Viale Virgilio (Posillipo), Napoli

🕒 Orari:

1° maggio–20 giugno: 07:00–24:00

21 giugno–30 settembre: 07:00–01:00

1° ottobre–30 aprile: 07:00–21:00 (sabato e domenica fino alle 22:00)

🎟 Ingresso gratuito

Affacciato direttamente sul mare, il Parco Virgiliano è uno dei parchi pubblici più scenografici d’Italia. Dai suoi belvedere si ammira il Golfo di Napoli in tutta la sua gloria: Nisida, Procida, Ischia, Capri, e nei giorni fortunati anche Ponza. È il posto giusto per chi vuole coniugare relax, vista e tramonti da cartolina. Frequentato da famiglie, runner, innamorati e artisti di strada. Attualmente è oggetto di lavori di restyling e il suo accesso potrebbe essere condizionato dal cantiere.

La villa Floridiana

Parco di Villa Floridiana

📍 Via Cimarosa 77, 80127 Napoli

📞 081.5788418

🕒 Orari: 08:30–18:30

🎟 Ingresso gratuito

La Floridiana è un classico per chi vive o visita il Vomero, affollata di residenti giovani e meno giovani, soprattutto d'estate. Sei ettari di verde, vialetti ombrosi, uno splendido belvedere e un museo (Duca di Martina, dedicato alla ceramica). È il posto perfetto per leggere un libro, fare yoga, correre o semplicemente staccare la spina. Niente cani e niente bici, ma tanta pace e bellezza in pieno centro cittadino.

Il Parco Viviani

Parco Raffaele Viviani

📍 Via Girolamo Santacroce, 80129 Napoli

🕒 Orari:

1–31 marzo: 07:00–18:00

1 aprile–30 giugno: 07:00–19:30

1 luglio–31 agosto: 07:00–20:30

1–30 settembre: 07:00–19:00

1–31 ottobre: 07:00–18:00

1 novembre–28 febbraio: 07:00–16:30

🎟 Ingresso gratuito

Il Parco Raffaele Viviani si estende per circa 20.000 mq, offrendo terrazze panoramiche con viste mozzafiato sul Golfo di Napoli. Originariamente un fondo rustico, oggi ospita alberi da frutto come agrumi, fichi e albicocchi, oltre a panchine poetiche e aree verdi ideali per una pausa rigenerante. La comunità del Parco Viviani, con giovani volontari, garantisce numerose attività culturali e sociali nel sito.

Esterno di Villa Pignatelli

Villa Pignatelli

📍 Riviera di Chiaia 200, 80121 Napoli

📞 081.7612356

🕒 Orari:

Mercoledì–domenica: 09:30–17:00 (ultimo ingresso 16:00)

Chiuso: martedì, 25 dicembre, 1 gennaio

🎟 Ingresso:

Intero: 5 euro

Solo parco: 2 euro

Gratuito per under 18

Villa Pignatelli è una dimora storica che ospita il Museo delle Carrozze e offre un raffinato giardino all'inglese. Ideale per chi cerca un'esperienza culturale immersa nel verde, a due passi dal lungomare.

Parco dei Ventaglieri

📍 Vico Avellino a Tarsia, 80135 Napoli

🕒 Orari: 07:00–19:30

🎟 Ingresso gratuito

Situato tra i quartieri Montesanto e Tarsia, il Parco dei Ventaglieri si estende per circa 8.000 mq. È dotato di scale mobili e ascensori che collegano le diverse aree del parco, rendendolo un punto di passaggio e incontro per la comunità locale.

L'orto Botanico di Napoli

Orto Botanico di Napoli

📍 Via Foria 223, 80137 Napoli

📞 081.2533937

🕒 Orari:

Lunedì, mercoledì, venerdì: 09:00–14:00

Martedì, giovedì: 09:00–16:00

🎟 Ingresso gratuito

Fondato nel 1807, l'Orto Botanico di Napoli, struttura dell'Università Federico II, ospita oltre 9.000 specie vegetali su 12 ettari. È un luogo di ricerca e divulgazione scientifica, ma anche un angolo verde perfetto per chi vuole passeggiare in tranquillità, lontano dal rumore cittadino. Consigliato per gli amanti delle piante rare, dei giardini storici e della fotografia naturalistica.

Parco dei Quartieri Spagnoli

📍 Vico Trinità degli Spagnoli, 80132 Napoli

🕒 Orari: attualmente chiuso

🎟 Ingresso gratuito

Frutto di un progetto di riqualificazione urbana, il Parco dei Quartieri Spagnoli è un piccolo ma significativo spazio verde nel cuore di uno dei quartieri più densamente abitati di Napoli. Panchine, aiuole, giochi per bambini: un’oasi urbana nata per restituire respiro e dignità a una zona spesso dimenticata. Purtroppo attualmente non è accessibile.