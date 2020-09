Harry Styles è in Italia e ora ci sono anche le foto: è in Costiera Amalfitana, nella zona di Maiori una delle più belle, quella coi tornanti e le mille curve che sembra fatta apposta per un video in auto. E infatti come anticipato in esclusiva da Fanpage.it, il giovane cantante, ex frontman dei One Direction, è atterrato nella mattinata del 21 settembre a Napoli, accompagnato da una serie di avvistamenti annunciati via social dai tanti fan che su Instagram sono letteralmente impazziti alla sola notizia dell'arrivo di Harry Styles nel Sud Italia.

Ieri a Fanpage.it la società NapoliInVespa Tour che confermato di aver fornito alla produzione una Vespa Vnb 125 degli anni Sessanta. Nel pomeriggio poi sono iniziate a circolare sui social delle clip di pochi secondi e un paio di foto in cui si vedono la pop star alla guida di una auto d'epoca, una Alfa Spider, dietro una vettura su cui erano montate telecamere professionali. Confermata dunque l'ipotesi di partenza: Harry Styles è in Costiera Amalfitana per girare un videoclip musicale ispirato ai favolosi Anni Sessanta in Italia, quelli del boom del dopoguerra, della Dolce vita e dell'estate al mare in posti mozzafiato. Il set è blindatissimo. Maiori, perla del golfo Campano si è rivelata in tal senso una location ad hoc: è il paesino arroccato che possiede però anche una lunga spiaggia sulla Costa d'Amalfi, caratterizzata da sabbia scura di origini vulcaniche e una spiaggia di duecento metri nella frazione di Erchie. Fanno parte di Maiori anche Capo d'Orso, Cala Bellavia e la Spiaggia di Glauco.

Il giovane cantautore del Regno Unito, originario del Borough di Redditch, nel Worcestershire, contea nella regione delle Midlands Occidentali, esploso artisticamente ormai 10 anni fa con la boy band One Direction, ha venduto 50 milioni di copie nel mondo con il gruppo. Tre anni fa, la decisione di una carriera solista, i due album di inediti "Harry Styles" e "Fine Line" che hanno riscontrato, in particolare, "Fine Line" positiva accoglienza da parte della critica. In particolare il singolo "Watermelon Sugar" ha battutoi record di Spotify con oltre 700 milioni di stream.