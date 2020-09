Harry Styles è in Costiera Amalfitana per girare il suo prossimo videoclip. Il cantante, ex frontman dei One Direction, è atterrato nella mattinata del 21 settembre a Napoli, accompagnato da una serie di avvistamenti annunciati via social dai tanti fan della star internazionale. La redazione di Fanpage.it è in grado di confermare che in questo momento si trova in una villa privata a picco sul mare, a Maiori, impegnato nelle riprese del suo nuovo videoclip. A confermarlo è la società NapoliInVespa Tour, contattata da Fanpage.it, che ha fornito alla produzione una Vespa Vnb 125 degli anni '60. Il videoclip, infatti, avrebbe un mood ispirato a quegli anni come confermato dall'utilizzo anche di auto cabriolet dell'epoca. Il set è blindatissimo, per questo motivo è difficilissimo immortalare uno scatto dell'artista a bordo della Vespa.

Harry Styles ha scelto proprio Maiori, nel Golfo di Salerno. È la cittadina che possiede la spiaggia più lunga dell'intera Costa d'Amalfi, lunga un chilometro, caratterizzata da sabbia scura di origini vulcaniche e una spiaggia di duecento metri nella frazione di Erchie. Fanno parte di Maiori anche Capo d'Orso, Cala Bellavia e la Spiaggia di Glauco. È uno dei posti più incantevoli della Regione Campania, non sorprende la scelta della produzione e di Harry Styles per il nuovo videoclip.

Harry Styles, che ha esordito nel mondo della musica nel 2010 come membro della boy band One Direction, ha venduto cinquanta milioni di copie nel mondo con il gruppo. Nel 2017 ha avviato la sua carriera solista riscontrando un grande successo con già due album di inediti all'attivo, "Harry Styles" e "Fine Line". In particolare, "Fine Line" è stato accolto positivamente dalla critica. Su Metacritic, il Rotten Tomatoes della musica, l'album ha ottenuto un punteggio medio di 76.