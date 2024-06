“Hanno rubato una borsa”, volano schiaffi al lido Mappatella, arrivano i carabinieri I militari sono intervenuti al lido Mappatella su segnalazione di un furto mentre era in corso la visita di Borrelli; due giovani sono stati portati in caserma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un frame del video della diretta del deputato Borrelli al lido Mappatella

Una borsa rubata e poi ritrovata sugli scogli, due giovani indicati come i responsabili dalla folla, le urla, anche uno schiaffone, e alla fine l'arrivo dei carabinieri che portano via entrambi per accertamenti. È successo oggi, 7 giugno, al lido Mappatella, sul lungomare di Napoli, durante la chiusura della campagna elettorale del deputato Francesco Emilio Borrelli; parte dell'accaduto è stato ripreso in video in diretta proprio dallo staff del parlamentare, le immagini sono state pubblicate sui social.

Il parapiglia è scoppiato quando Borrelli è già nei pressi della spiaggia: alcuni dei presenti gli hanno raccontato di furti appena avvenuti e hanno indicato due giovanissimi, apparentemente nordafricani, che a loro dire sarebbero stati visti mentre armeggiavano con gli effetti personali lasciati sugli asciugamani e sulle sdraio. In particolare, sono stati accusati di avere rubato una borsa che è stata poi ritrovata sugli scogli. Nel video si vedono i due che hanno cercato di discolparsi e che sono stati trattenuti, e Borrelli che ha dovuto anche fare da "mediatore" per evitare che venissero aggrediti e ha invitato ad aspettare l'arrivo dei carabinieri.

Che, effettivamente, sono intervenuti pochi minuti dopo. Proprio mentre il ragazzo indicato come il ladro veniva ascoltato, un uomo gli si è avvicinato alle spalle e lo ha colpito con un ceffone, col militare che è prontamente intervenuto per allontanarlo. Con la situazione che rischiava di peggiorare da un momento all'altro, i due giovani sono stati entrambi caricati nelle gazzelle e portati in caserma per accertamenti; al momento non è noto se sono stati presi dei provvedimenti contro di loro.

Ha commentato Borrelli con una nota:

Si conclude la nostra campagna qui su questa spiaggia fino a qualche anno fa snobbata e bistrattata. Oggi, invece, grazie alle nostre innumerevoli battaglie che l'hanno resa balneabile, più pulita e accessibile a tutti, anche alle persone che hanno difficoltà di deambulazione è un orgoglio della nostra città. Si punta sempre più ad una spiaggia con maggiori servizi, docce e bagni che saranno installati nei prossimi giorni. Vigilerò sempre sullo stato di questa spiaggia simbolo di trent'anni di battaglie perché vale la pena sempre di lottare per recuperare pezzi di territorio.