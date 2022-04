“Hai una sigaretta?” e gli punta il coltello, rapinatore bloccato in via Toledo Rapina sventata in via Toledo, nel centro di Napoli: un criminale è stato bloccato dai carabinieri mentre minacciava un turista con un coltello.

A cura di Nico Falco

Lo ha visto camminare da solo in strada, con valigia al seguito, in piena notte nel centro di Napoli; si è avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta e, quando l'ha avuto ad un metro, non gli ha dato manco il tempo di rispondere: ha tirato fuori dalla tasca un coltello e glielo ha puntato contro. La rapina, però, è stata sventata grazie all'intervento dei carabinieri: una pattuglia ha notato i due giovani, si è avvicinata per un controllo ed ha bloccato il criminale ancora col coltello tra le mani.

In manette un 25enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato ed è ora in carcere con l'accusa di tentata rapina. La vittima, invece, è un 26enne di Agrigento, che aveva passato il weekend a Napoli e stava per tornare a Londra, dove lavora. Era appena uscito dalla struttura alberghiera, nei pressi di via Toledo, ed era in strada con accanto il trolley in attesa del taxi che lo avrebbe portato all'aeroporto quando è stato bloccato dal criminale armato. La pattuglia del Nucleo Radiomobile si trovava a poche decine di metri, era in piazza Dante quando ha visto il ragazzo che si avvicinava all'altro con la valigia e ha intuito dal suo atteggiamento che non avesse buone intenzioni.

Fermato ancora con il coltello in mano, il 25enne ha cercato di sviare i controlli; addosso non aveva documenti e ha detto di essere un cittadino spagnolo, ma i successivi accertamenti dei militari hanno svelato la sua vera identità. La vittima, incolume dopo lo spavento, ha potuto proseguire il suo viaggio, riuscendo ad arrivare all'aeroporto di Capodichino in tempo per l'aereo.