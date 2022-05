Ha una rivoltella carica e pronta a sparare sotto al sedile dell’auto: 22enne arrestato a Napoli Il giovane è stato fermato dai carabinieri a un posto di blocco in corso Arnaldo Lucci, poco distante dalla Stazione Centrale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un'automobile con a bordo un gruppo di amici, come se ne vedono tante in giro: in quest'occasione, però, il conducente nascondeva un'arma carica e pronta a sparare sotto al sedile. Un giovane di 22 anni, Saverio Porricelli, già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato dai carabinieri per detenzione di arma clandestina. Durante un controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno fermato per un controllo l'automobile sulla quale viaggiavano il 22enne ed alcuni amici mentre il mezzo transitava in corso Arnaldo Lucci, a poca distanza dalla Stazione Centrale.

Nel corso della perquisizione a cui i militari dell'Arma hanno sottoposto il veicolo, sotto al sedile del guidatore è stata rinvenuta una pistola revolver Trident calibro 38, contenente 4 proiettili nel tamburo, dunque pronta per essere utilizzata. Per Porricelli sono scattate le manette: il 22enne è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Ai Quartieri Spagnoli stesa nella notte

Nel cuore di Napoli, precisamente ai Quartieri Spagnoli, nella notte appena trascorsa è andata in scena l'ennesima stesa: in via Concordia, la Polizia di Stato ha rinvenuto numerosi bossoli; gli agenti ora indagano per fare luce sulla dinamica e individuare, eventualmente, chi ha sparato.