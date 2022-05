Stesa ai Quartieri Spagnoli, 16 colpi sparati all’impazzata nella notte I bossoli esplosi ritrovati dalla Polizia di Stato in via Concordia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Raid con stesa e 16 colpi esplosi all'impazzata ai Quartieri Spagnoli alle 4 di notte. Paura in via Concordia, nel cuore del centro storico di Napoli, dove la Polizia di Stato ha rinvenuto i bossoli. Un'altra notte di violenza nel capoluogo partenopeo, mentre si indaga sul ferimento di Costantino N., Dj di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, accoltellato mentre era fermo al semaforo della Galleria Vittoria in via Acton nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era a bordo della sua auto, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato affiancato da alcuni uomini che avrebbero aperto gli sportelli e l'avrebbero prima picchiato e poi accoltellato a una gamba. L'uomo si è poi recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Chiaia.

Non si abbassa la tensione durante la movida a Napoli. Nel weekend, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree del by night, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli al centro storico e nei Quartieri Spagnoli. Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, e nelle vie Duomo, Mezzocannone, Costantinopoli e in largo Banchi Nuovi, hanno identificato 25 persone e controllato 4 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per inosservanza dell’Ordinanza Sindacale relativa alla diffusione della musica oltre l’orario previsto.

I poliziotti del Commissariato Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, in corso Vittorio Emanuele e in largo Berlinguer hanno identificato 59 persone, controllato 9 locali commerciali e, con il supporto di personale della Polizia Locale, contestate 40 violazioni del Codice della Strada in materia di circolazione nei centri abitati e una violazione del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso un veicolo in divieto di sosta.