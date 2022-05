Giovane dj picchiato e accoltellato mentre è fermo al semaforo a Napoli Un 20enne è stato pestato e accoltellato nella notte nel centro di Napoli, sarebbe stato aggredito da un gruppo di sconosciuti mentre era fermo al semaforo a Chiaia.

A cura di Nico Falco

Lo avrebbero accerchiato mentre era in automobile, fermo al semaforo, avrebbero spalancato la portiera e lo avrebbero picchiato e accoltellato. È quello che ha raccontato, prima ai sanitari e poi ai carabinieri, C. N., 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, che alle 6 di oggi, 8 maggio, si è presentato con diverse contusioni e una ferita da arma da taglio alla gamba destra al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli. La sua versione è al vaglio degli investigatori, che anche grazie alla videosorveglianza stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Il ragazzo, che lavora come dj, ha raccontato di essere stato ferito mentre si trovava in via Action, fermo al semaforo all'ingresso della galleria Vittoria. Non ha parlato di un tentativo di rapina, nemmeno di una precedente discussione che potrebbe aver portato alla lite. Ad aggredirlo sarebbero stati degli sconosciuti, che gli sarebbero piombati addosso all'improvviso e apparentemente senza ragione: il tempo di aprire la portiera e giù botte. Subito dopo si sarebbero dileguati, senza dire nulla che avrebbe potuto far capire i motivi di quel pestaggio. Il ventenne si sarebbe quindi diretto verso il San Paolo per farsi medicare; visitato al Pronto Soccorso, non è grave: è stato dimesso poco dopo con prognosi di 10 giorni.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Chiaia, intervenuti in ospedale in seguito alla segnalazione dei sanitari. Sulla versione del ragazzo sono in corso accertamenti, elementi importanti potrebbero arrivare dalle telecamere: l'area indicata come quella dell'aggressione sarebbe infatti coperta da videocamere di sorveglianza, che potrebbero quindi aver ripreso il pestaggio e fornire indicazioni sugli aggressori.