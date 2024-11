video suggerito

Guida Michelin 2025, Palazzo Petrucci a Napoli perde la Stella. In Campania 5 nuovi ristoranti stellati Annunciata oggi la Guida Michelin 2025: in Campania sono 5 i nuovi ristoranti stellati, mentre altri quattro, purtroppo, hanno perso una Stella.

A cura di Valerio Papadia

È arrivato il momento più atteso dell'anno dagli appassionati di gastronomia: è stata annunciata oggi, martedì 5 novembre, la Guida Michelin 2025 per l'Italia. Un'edizione, questa, dolceamara per la Campania, dal momento che cinque ristoranti hanno guadagnato una Stella, facendo il proprio ingresso nella "Rossa". Di contro, però, sono quattro i ristoranti che hanno perso una Stella, tra cui anche uno degli stellati napoletani, vale a dire Palazzo Petrucci a Posillipo. Nel bilancio, la Campania si conferma comunque la seconda regione in Italia per numero di ristoranti che si fregiano della Stella Michelin.

I ristoranti in Campania che hanno guadagnato una Stella nella Guida Michelin 2025

Ecco, di seguito, i cinque ristoranti che hanno fatto il loro ingresso nella Guida Michelin, guadagnando una Stella Michelin:

Cetaria, Baronissi (Salerno)

O me o il mare, Gragnano (Napoli)

Don Alfonso 1890, Sant'Agata dei due Golfi (Napoli)

Marotta, Squille (Caserta)

Volta del Fuenti by Michele Di Blasio, Vietri sul Mare (Salerno)

I ristoranti che hanno perso una Stella Michelin in Campania

Come detto, però, a fronte dei nuovi ingressi, ci sono stati quattro ristoranti in Campania che hanno perso una Stella Michelin. Ecco quali sono:

Tre Olivi, Paestum (Salerno); da 2 Stelle passa a 1 Stella

Palazzo Petrucci, Napoli

Rear, Nola (Napoli)

La Serra, Positano (Salerno)