Guida mentre è al telefono, la Polizia Municipale di Napoli gli ritira la patente

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Beccato ad usare il cellulare mentre era alla guida: per lui è scattato così il ritiro della patente. La vicenda è accaduta a Napoli, nel quartiere di Pianura. Qui, gli agenti della Unità Operativa di Soccavo hanno sorpreso un uomo alla guida all'altezza della Rotatoria Don Giustino, mentre usava il cellulare. E così, in base al codice della strada, per lui è scattato il ritiro della patente. Ritiri che sono diventati frequenti dopo l'approvazione del nuovo codice della strada, che introduce paletti più forti per chi si distrae alla guida. Non è stato l'unico episodio di patente ritirata dalla Municipale partenopea nelle ultime ore: un'altra persona si è visto ritirare la patente perché guidava nonostante gli fosse scaduta. Anche lui è stato sorpreso proprio nei pressi della rotatoria Don Giustino, nel quartiere di Pianura, dove i controlli si sono estesi ad altri 15 autoveicoli, con 4 multe ad altrettanti automobilisti, oltre alle due patenti ritirate.

Nel piazzale Ruggeri nei pressi dell'Ospedale Monaldi, invece, è stato sanzionato il titolare di un'autorimessa per occupazione abusiva di suolo pubblico, ma anche per installazione pubblicitaria non autorizzata e per la sistemazione di veicoli di clienti sulla pubblica via nei pressi della propria attività. Fermati anche due parcheggiatori abusivi, recidivi, e multate 21 automobili in sosta irregolare da parte degli agenti dell'Unità Operativa di Scampia. Infine, in piazza Guglielmo Pepe, gli agenti dell'Unità Operativa GIT Motociclisti hanno controllato veicoli, 16 dei quali sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, con tre patenti ritirate ed altre 29 sanzioni per varie violazioni al codice della strada