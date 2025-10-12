Guida col cellulare, multe per 50mila euro ad Afragola: la Polizia Locale appostata con auto civetta

Raffica di controlli ad Afragola, dove la Polizia Locale è intervenuta anche con agenti in borghese e auto in incognito. Elevate multe per oltre 50mila euro.

Immagine di repertorio

Guida con il cellulare, senza patente e con l'assicurazione scaduta. Raffica di controlli ad Afragola, comune dell'area nord di Napoli, dove gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, hanno condotto verifiche a tappeto su auto e scooter in circolazione nella giornata di sabato. Ingente il totale delle multe elevate, che insieme assommano a circa 50mila euro.

La Polizia Locale appostata con le auto civetta

I controlli sono stati fatti da agenti in moto e auto di servizio, ma anche con personale in borghese e auto civetta, ossia non contrassegnate dai loghi delle forze dell'ordine, utilizzate per le operazioni in incognito. E sono tanti gli automobilisti indisciplinati che sono finiti nella rete dei controlli. Scoperti con il telefonino al volante, una pratica molto rischiosa, in quanto considerata tra le principali cause di incidenti, spesso gravi o mortali, di investimenti di pedoni e perché mettono a rischio anche l'incolumità di chi guida. Insomma, assolutamente da evitare se si tiene alla propria vita, oltre che illegali.

Nel corso delle attività di pattugliamento e relativo controllo documentale effettuato dai caschi bianchi su tutto il territorio, è stato emesso anche un Daspo Urbano, a carico di un parcheggiatore abusivo, sono state ritirate 16 patenti per guida con il cellulare, 6 patenti perché scadute, sanzionati 4 automobilisti per guida senza patente, elevati due verbali per guida di motocicli senza casco, 3 verbali per guida senza revisione e 16 verbali per guida senza assicurazioni, con relativo sequestro del veicolo.