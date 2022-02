Trasporto pubblico a Napoli

Guasto sull’Alta Velocità Napoli-Roma e incendio sulla Domitiana: treni in ritardo e caos traffico Ritardi di oltre 2 ore e mezza per i treni sulla Roma-Napoli, rallentati altri 20 treni. Sulla Domitiana traffico bloccato per Napoli e rallentamenti per Roma.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un guasto alla rete elettrica ferroviaria sull'Alta Velocità Napoli-Roma ha determinato ritardi dei treni di oltre due ore oggi pomeriggio. A peggiorare la situazione anche un incendio sulla Domitiana, la strada che collega il capoluogo partenopeo alla Capitale, con code lunghissime di auto in entrambe le direzioni. Un giovedì nero per i trasporti, iniziato poco dopo le ore 16, per un guasto alla linea elettrica tra Roma Prenestina e Salone. Le Ferrovie dello Stato si sono subito attivate con le squadre tecniche per la riparazione per consentire la ripresa regolare dei trasporti. Ma si sono registrati comunque ritardi di oltre 2 ore e mezza sulle linee dell'alta velocità.

Incendio e traffico sulla Domitiana

Il treno direttamente coinvolto è stato deviato sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Cassino con un maggior tempo di percorrenza di oltre 2 ore. Oltre 20 treni in tutt'Italia hanno subito ritardi e rallentamenti a cascata per tutto il pomeriggio. Soltanto dopo le 18,30 la situazione è tornata regolare. Contemporaneamente si sono registrati grossi disagi anche sulla Strada Statale 7 quater Domitiana, a causa di un incendio che ha coinvolto alcune aree attigue alla statale, infatti, la circolazione, ha fatto sapere Anas, è stata bloccata in direzione Napoli in corrispondenza del km 42,700, in località Giugliano in Campania, e rallentata anche in direzione di Roma. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che dei Vigili del Fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.