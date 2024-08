video suggerito

Grottaminarda, donna di 50 anni ritrovata morta in casa: indagano i carabinieri Il corpo senza vita ritrovato dai pompieri di Grottaminarda all’interno dell’abitazione di via Bisciglieto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di circa 50 anni è stata ritrovata morta in casa, in via Bisciglieto a Grottaminarda, in provincia di Avellino. A scoprire il corpo senza vita della donna sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale che sono entrati nell'appartamento, dopo l'allarme lanciato dai conoscenti che si erano preoccupati non sentendo più arrivare rumori dalla casa.

Viveva sola in casa, l'allarme lanciato dai vicini

La donna viveva da sola nell'abitazione, posta al secondo piano di una palazzina nella quale risiedeva. Da tempo, ormai, non rispondeva più ad amici e vicini. Da qui, la richiesta di accertamenti. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, quindi, questa mattina, lunedì 19 agosto 2024, attorno alle ore 11,30, si è recata sul posto per un sopralluogo.

Il corpo ritrovato dai pompieri

Quando hanno bussato alla porta, però, non ha risposto nessuno. I pompieri, a quel punto, sono penetrati nell'appartamento, per controllare che tutto fosse a posto. Il personale dei Vigili del Fuoco una volta entrato in casa ha rinvenuto il corpo della donna privo di vita. Subito dopo sul posto si sono portate anche varie pattuglie dei Carabinieri che hanno avviato i rilievi del caso per condurre ulteriori accertamenti.

Al momento non si esclude che il decesso possa essere stato di origini naturali e che nessuno si sia accorto della morte della 50enne fino a quando i vigili del fuoco non sono entrati in casa per controllare. Potrebbero essere disposti eventualmente ulteriori esami clinici per chiarire definitivamente il quadro della situazione, il contesto e le cause della morte.