Grosso incendio tra Villaricca e Giugliano, enorme colonna di fumo nero visibile per chilometri Fiamme in un edificio in via Tolomeo, al confine tra i due comuni della provincia di Napoli. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio tra i comuni di Villaricca e Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Napoli che stanno cercando di domare le fiamme con le autobotti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito da una mansarda di un edificio che si trova in via Tolomeo, nella zona della Marchesella, al confine tra Villaricca e Giugliano, nell'area nord di Napoli.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto oltre ai pompieri sono arrivate anche le forze dell'ordine. Non sembra che ci siano feriti al momento, mentre bisognerà attendere il completamento delle operazioni di spegnimento per fare una stima dei danni all'edificio. Molti cittadini si sono allarmati per la grande quantità di fumo che si è sprigionata dal rogo.

Solo l'11 aprile scorso, un grosso incendio era scoppiato in un mega-store a Maddaloni, in provincia di Caserta. Completamente avvolto dalle fiamme il negozio di bomboniere Celiento, in via Forche Caudine. Anche in quel caso una enorme colonna di fumo nero e grigio si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Lo store si trova a pochi passi dal bar pasticceria Del Monaco. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale. Il fumo nero invase tutta la zona commerciale, non lontana dal centro abitato. A fuoco soprattutto materiale da imballaggio.