Grosso incendio a Quarto (Napoli), capannone industriale divorato dalle fiamme: allarme fumi tossici L’incendio scoppiato in via Bovio a Quarto di Napoli. A fuoco un capannone industriale. Distrutti anche veicoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grosso incendio è scoppiato nella serata di ieri a Quarto, comune dell'area nord di Napoli. A fuoco un capannone industriale in via Bovio, contenente anche materiali plastici e veicoli, che sono andati distrutti. Dal rogo si è levata una densa colonna di fumo nero e acre, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, a quasi 24 ore dal rogo. In azione anche i tecnici dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, che ha avviato il monitoraggio sulla possibile presenza di fumi tossici, derivanti da diossine e furani.

L'incendio scoppiato in via Bovio a Quarto di Napoli

Dalle ore 23 di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, col supporto di due autobotti da Salerno e Caserta, sono al lavoro a Quarto per l’incendio di un capannone adibito allo stoccaggio di porte e infissi. Al momento sono in corso le opere di bonifica delle aree percorse dal fuoco. Oggi, nelle prime ore della mattina, su richiesta dei Vigili del fuoco, tecnici Arpac si sono recati in via Bovio, dove la scorsa notte è divampato un incendio che ha interessato una porzione di capannone funzionale ad un’attività commerciale di trasporti e montaggi.

In azione pompieri e Arpac

Sul posto, alle ore 11,30 circa, erano in fase di completamento le operazioni di spegnimento, ad opera dei Vigili del fuoco. Da informazioni acquisite in loco dal personale dei Vigili del fuoco, la tipologia di materiale oggetto di combustione risulta costituita principalmente da imballaggi di carta e cartone, legno, materiale plastico, utensili, un veicolo, un veicolo sollevatore (muletto). È in corso il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio, i cui risultati verranno diffusi non appena disponibili.