Grosso incendio a Nola in un deposito di tir, nube nera su tutta la città e aria irrespirabile Una grossa nube di fumo nero, visibile anche dalle cittadine limitrofe, si è stagliata sulla città, rendendo l’aria irrespirabile.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di grosse proporzioni è divampato, intorno alle 19.30 di oggi, a Nola, nella provincia di Napoli: stando alle prime informazioni, il rogo ha interessato un deposito di camion della città. Dall'incendio si sono alzate fiamme molto alte, ma ancora più alta è la colonna di fumo, denso e nero, che si è stagliata sulla città e sui paesi limitrofi, rendendo l'aria irrespirabile: la colonna di fumo è visibile come detto anche dalle città vicine, tanto che sui social alcuni residenti nelle vicine San Vitaliano e Palma Campania hanno pubblicato foto dell'incendio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che si stanno ancora adoperando per estinguere le fiamme.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i tecnici dell'Arpac – l'agenzia regionale di protezione ambientale – per valutare la qualità dell'aria e l'eventuale presenza di sostanze tossiche e nocive alla salute della cittadinanza; in via precauzionale, i sindaci delle cittadine della zona stanno invitando la cittadinanza a rimanere in casa e a chiudere le finestre. Quando l'incendio sarà domato, partiranno i rilievi per determinare le cause, che al momento sono ancora sconosciute; al momento, non si esclude nessuna ipotesi.

Solo tre giorni fa, lo scorso 5 luglio, un incendio è divampato a Napoli sulla collina tra Fuorigrotta e Posillipo: ci sono voluti ben 80 lanci d'acqua con un Canadair per domare le fiamme. Oggi, le riprese col drone effettuate dai carabinieri, hanno mostrato a tutti la devastazione provocata dal rogo e i 15 ettari di macchia mediterranea che sono andati distrutti lo scorso 5 luglio.