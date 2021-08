Grave incidente a Trentola Ducenta, auto in fiamme: 5 feriti, 3 sono bambini Stando a quanto si apprende, cinque persone sono rimaste ferite e tra queste ci sono anche tre bambini. Una delle automobili, elettrica di ultima generazione, ha preso fuoco e le fiamme hanno invaso entrambe le corse di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Trentola Ducenta, provincia di Caserta, in cui sono rimaste coinvolte diverse vetture. Stando a quanto si apprende, cinque persone sono rimaste ferite e tra queste ci sono anche tre bambini. Una delle automobili, elettrica di ultima generazione, ha preso fuoco e le fiamme hanno invaso entrambe le corse di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno immediatamente liberato dalle lamiere degli abitacoli le persone che si trovavano a bordo. I feriti sono stati soccorsi e accompagnati d'urgenza all'ospedale di Aversa ma, stando a quanto si apprende, nessuno di loro rischia la vita e anzi le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni. Sul posto sono arrivate in seguito altre due squadre dei vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere il rogo di sterpaglie che era divampato al lato della carreggiata. Una ditta specializzata si è occupata invece di rimuovere l'auto elettrica distrutta dalle fiamme.

Sempre in provincia di Caserta un grave incidente si è verificato due giorni fa anche sulla Domiziana. Sono rimaste coinvolte un'automobile e una motocicletta, che si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha soccorso il centauro e lo ha trasportato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe riportato diverse fratture ad entrambe le gambe. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Mondragone, che hanno effettuato i rilievi del caso prima di consentire lo sgombero della carreggiata.