Gratteri a La7: “Cocaina oggi parte da Ecuador, ‘ndrangheta dietro 80% degli arrivi in Europa”

Dietro l'80% della cocaina che arriva in Europa c'è la ‘ndrangheta, che gestisce anche la partenza dal Sud America in stretta collaborazione coi narcos, curando sia la parte della produzione sia l'intera filiera. Lo ha detto Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, ospite col giornalista Marco Travaglio a "Otto e mezzo", la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7.

Le rotte della cocaina dall'Ecuador

Negli ultimi due anni, ha spiegato Gratteri, la produzione della cocaina ha fatto un enorme balzo in avanti, aumentando del 50%. Questo perché il Governo colombiano non invia più le forze di polizia a distruggere le raffinerie e i luoghi di produzione e si concentra, invece, sui controlli sui mezzi di trasporto, dove "non fa passare più uno spillo". Il risultato è che le famiglie di narcos locali usano come piattaforma di smistamento l'Ecuador, gestendo il traffico insieme alla ‘ndrangheta. Il sistema criminale calabrese è inoltre il principale attore del traffico di stupefacenti in Europa: secondo Gratteri gestisce l'80% della cocaina che arriva nel Vecchio Continente.

"Riforme per proteggere i colletti bianchi"

Nel corso del programma Gratteri ha parlato anche sulle riforme decise dal ministro Nordio, tra cui quelle che mirano a cambiare le procedure sulle intercettazioni e sul sequestro del telefono, definendole "dannose per indagini, per la Giustizia". "Quando ho visto che hanno abolito l'abuso d'ufficio, che erano in atto questi progetti di riforme normative – ha proseguito Gratteri – io ho detto: sai che c'è? Abolite anche concussione e corruzione e lasciateci la parte del codice procedurale almeno per seguire gli altri reati. Qua si sta buttando l’acqua sporca col bambino pur di non arrivare ai colletti bianchi. Continuando con questa demolizione del codice di procedura penale arriveremo che potremo fare indagini solo sui ladri di polli".