Gli uffici tributari del Comune di Napoli chiusi dal 23 dicembre al 6 gennaio 2025: si trasferiscono a Fuorigrotta Ultimi giorni al corso Lucci per gli Uffici Tributari del Comune di Napoli: il 23 dicembre la chiusura, poi la riapertura il 6 gennaio a via Diocleziano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gli uffici Tributari dell'Area entrate del Comune di Napoli chiuderanno da lunedì 23 dicembre fino a lunedì 6 gennaio: lo ha fatto sapere Palazzo San Giacomo: la chiusura è dovuta al trasferimento degli uffici dalla sede attuale sul corso Arnaldo Lucci, tra la stazione di Napoli Centrale e il Parcheggio Brin dell'Azienda Napoletana Mobilità, alla nuova sede al numero 330 di via Diocleziano, nel quartiere di Fuorigrotta, dove si trovano anche gli Uffici del Collocamento e la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alla riapertura, prevista per martedì 7 gennaio, gli uffici dunque riapreranno direttamente a Fuorigrotta, dopo la chiusura finale della sede del corso Lucci.

Questa la nota di Palazzo San Giacomo, con la quale è stata comunicata la chiusura della sede del corso Arnaldo Lucci per lunedì 23 dicembre 2024 per poi riaprire direttamente a via Diocleziano martedì 7 gennaio 2025:

A causa del trasferimento da Corso Lucci a Via Diocleziano 330, gli uffici Tributari dell'Area entrate del Comune di Napoli rimarranno chiusi al pubblico dal 23 dicembre al 6 gennaio. L'ultimo giorno di ricevimento a Corso Lucci sarà venerdì 20 dicembre mentre la riapertura al pubblico in Via Diocleziano è prevista per martedì 7 gennaio.