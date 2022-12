Gli trovano mezzo chilo di droga nascosto negli slip: 20enne arrestato a Quarto Il giovane aveva ben 6 panetti di hashish occultati negli slip: arrestato. Denunciato invece un 21enne che si trovava insieme a lui e che ha occultato i proventi dello spaccio.

A cura di Valerio Papadia

L'attenzione dei carabinieri era già su di lui: i militari dell'Arma lo hanno monitorato per diverse ore e, quando è scattato il blitz, lo hanno colto in flagrante. Un 20enne è stato arrestato a Quarto, nella provincia di Napoli, per detenzione di droga finalizzata allo spaccio: negli slip, i carabinieri gli hanno trovato mezzo chilo di droga.

Il 20enne aveva 6 panetti di hashish occultati negli slip

I blitz dei carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli è scattato in via Trefole: il 20enne aveva occultato nei suoi slip ben 6 panetti di hashish. I militari dell'Arma hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione del giovane: nella sua cantina, sono stati ritrovati 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, nonché diverso materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente. Il 20enne è stato arrestato e trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è in attesa di giudizio.

Denunciato anche un giovane di 21 anni

Quando è scattato il blitz dei militari, il 20enne non era da solo: insieme a lui c'era un giovane di 21 anni che, poco prima di essere accerchiato dai carabinieri, ha gettato via una busta al cui interno sono stati ritrovati 3.950 euro, che i militari hanno prontamente recuperato e sequestrato. Il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.